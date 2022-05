Tari 2022, il consiglio ad Assisi approva le nuove tariffe con leggero aumento

Il consiglio comunale di Assisi ha approvato le nuove tariffe della Tari 2022 (la tassa sui rifiuti) per le utenze domestiche e non domestiche, tariffe che quest’anno subiranno un leggero aumento compreso tra il 6 e il 9 per cento. Lo segnala una nota del Comune, sottolineando come “A causa del Pef (Piano economico finanziario) che ha previsto aumenti dei costi di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti calcolati secondo il metodo Arera, l’amministrazione comunale è costretta a far fronte al rincaro rivedendo le aliquote della Tari 2022”.

Dal proprio bilancio “il Comune – ancora la nota – ha stanziato una cifra consistente, pari quasi a 500 mila euro, per abbattere l’incidenza degli aumenti che senza questo stanziamento sarebbe stati sicuramente più alti. Non è stato possibile prevedere la riduzione per le utenze non domestiche che hanno subito limitazioni di attività (filiera turistica e commerciale) perché non ci sono stati i ristori del governo che avevano permesso lo sconto anche del 14 per cento. Appena 10 giorni fa, l’Auri (Autorità umbra rifiuti e idrico) aveva comunicato ai sindaci della regione le percentuali dei rincari e in quella sede il sindaco di Assisi aveva votato contro annunciando una serie di approfondimenti tecnici-legali-amministrativi sul Pef. Anche perché, come ha argomentato anche durante il consiglio comunale il sindaco, se la raccolta dei rifiuti dipende, per esempio per le utenze non domestiche, anche dall’afflusso dei turisti non è comprensibile l’aumento rispetto agli anni precedenti in pieno Covid quando in città il numero dei visitatori era calato drasticamente”.

Fin qui la ricostruzione relativa alla Tari 2022, c’è da aggiungere inoltre – segnala il Comune – “che l’amministrazione ha previsto un fondo, di 134 mila euro, riservato alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico. Un modo questo – ha sottolineato il sindaco – per andare incontro alle esigenze dei cittadini, dei nuclei familiari, più bisognosi, che vivono in una situazione di difficoltà anche nel pagare le bollette.

Con l’approvazione in consiglio comunale del ‘pacchetto’ Tari, gli uffici procederanno all’invio degli avvisi di pagamento redatti in 2 rate, la cui prima scadenza è fissata al 31 ottobre prossimo, la seconda al 31 gennaio 2023”.

