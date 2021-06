Con il cuore 2021 vince la gara degli ascolti e della solidarietà. Gli ascolti tv parlano di 2.542.000 spettatori, il 13.2% di share, superando tra l’altro Le Iene (1.479.000 spettatori e 9.7% di share), la serie tv New Amsterdam in programma su Canale 5 (1.872.000 spettatori e 10.8% di share) e diMartedì su La7 (1.188.000 spettatori, 6.1% di share).

Il concerto benefico dei francescani del Sacro Convento di Assisi che quest’anno aiuterà cinque progetti in Italia (aiuto per poveri e piccole aziende emergenza Covid 19, opera San Francesco Milano, pasti per i bisognosi, acquisto strumenti medici per bambini malati oncologici, casa accoglienza Città della Pieve e ristrutturazione Centro polivalente inclusivo Castiglione del Lago), due in Burkina Faso (azienda agro-zootecnica S. Francesco e sostegno alla sanità locale e Istituto scolastico formativo per giovani donne), e uno ciascuno in Tanzania (dormitorio femminile Centro educativo San Massimiliano Kolbe), Siria (progetto ospedali aperti), Libano (supporto psicologico e ricostruzione case), Haiti (centro distribuzione beni prima necessità). Una serata unica, condotta da Carlo Conti e con protagonisti Massimo Ranieri e Renato Zero, che ha unito musica, cultura e spiritualità, con la partecipazione di testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Lo show andrà in onda in replica domenica 13 giugno alle 17.20 sempre su Rai1. (Continua dopo il video)

Ogni anno i frati del Sacro Convento di Assisi organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose nel mondo. Si possono sostenere i progetti di solidarietà di Con il cuore 2021 fino al 30 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. La produzione televisiva del programma “Con il Cuore, nel nome di Francesco” è affidata alla Rai con il patrocinio di: Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi. Media partner dell’iniziativa Radio Subasio e Tv Sorrisi e Canzoni. Un evento in collaborazione con Rai Radio1. Per maggiori informazioni www.conilcuore.info.

© Riproduzione riservata