Cortile di Francesco 2020, gli incontri della seconda giornata (foto)

Continuano gli incontri ad Assisi per il Cortile di Francesco 2020. Dopo l’appuntamento di questa mattina “Progettare per il Pianeta. Planet Life Design”, con il Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt e la presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi, sarà la volta degli Amministratori Delegati di Eni, Claudio Descalzi; Tim, Luigi Gubitosi; Alitalia, Fabio Maria Lazzerini, e Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti. Gli AD, alle 17.30 in Sala Stampa, saranno protagonisti di una tavola rotonda sulla trasformazione dei mercati, l’evento sarà visibile anche in streaming sul sito www.cortiledifrancesco.it.

Correlato: Le foto del primo giorno e gli appuntamenti del secondo

La seconda giornata del Cortile di Francesco 2020 si è aperta con la presentazione dell’iniziativa “Progettare per il Pianeta – Planet Life Design” che è compresa nelle sessioni di Towards The Economy of Francesco e ha ufficialmente inaugurato il nuovo Corso di Laurea Magistrale interateneo in Planet Life Design, attivato congiuntamente dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Il Corso di Laurea, che rientra nell’offerta formativa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Ateneo perugino, avrà sede nella città di Assisi, il cui valore simbolico universalmente riconosciuto rappresenta uno degli elementi cardine del Corso stesso. Il percorso di studi proposto, fortemente innovativo e sperimentale nell’ambito dell’offerta formativa nazionale ed europea, prevede attività didattiche articolate in quattro ambiti multidisciplinari di grande attualità, soprattutto alla luce dei continui mutamenti che interessano il pianeta e delle conseguenti condizioni emergenziali diffuse: clima ed energia, territorio e patrimonio, città e paesaggio, salute e sicurezza.

Nella mattinata di oggi, anche “Soccorrere in tempo di Covid – L’esperienza dei Vigili del Fuoco italiani”, conversazione tra Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Padre Mauro Gambetti, Custode Sacro Convento di Assisi; firmato anche un protocollo di collaborazione tra le due realtà. ” La giornata di oggi si concluderà alle 21 con la Lectio Magistralis di Enzo Bianchi nella Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi.

Domani, domenica 20 settembre alle 15.30, da non perdere l’appuntamento con il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e alle 17 l’incontro “Economia dopo Covid” con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. In occasione dei 35 anni dall’omicidio camorristico del giornalista Giancarlo Siani avvenuto il 23 settembre del 1985, al Cortile di Francesco i frati del Sacro Convento di Assisi ricorderanno il suo lavoro e il suo impegno per la verità e la giustizia. Il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, Padre Enzo Fortunato, e il Presidente della FNSI, Beppe Giulietti, si collegheranno domani alle 15 dalla Sala Stampa della Basilica di San Francesco con Paolo e Ludovica Siani, rispettivamente fratello e vicepresidente della fondazione Giancarlo Siani, per parlare della figura, del coraggio e di ciò che ancora “vive” del giornalista napoletano.

L’evento verrà trasmesso in streaming sui siti www.sanfrancesco.org e www.cortiledifrancesco.it e sui canali social della manifestazione (Facebook e youtube) dai quali sarà possibile seguire e condividere gratuitamente l’incontro.

Foto Mauro Berti / Rivista San Francesco

(Aggiornamento delle 17.30. La manifestazione è uno degli sponsor di AssisiNews)