Da X Factor a Suoni Controvento 2023: i Santi Francesi in concerto ad Assisi

Proseguono le anticipazioni dell’edizione 2023 del festival estivo di arti performative Suoni Controvento, promosso da Aucma con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Umbria. Il prossimo 3 agosto protagonisti del palco della maestosa Rocca Maggiore di Assisi saranno i Santi Francesi con una tappa del loro nuovo tour. L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Assisi.

I Santi Francesi sono duo pop composto da Alessandro De Santis (vocals, guitar, ukulele) e Mario Francese (producer, keyboards, synthesizer and bass).

Nel 2019 la pubblicazione di “Tutti Manifesti”, album autoprodotto che ha raggiunto più di 2 milioni e mezzo di streaming su Spotify. Nel 2022 firmano con Ada Music Italy (Warner Music Italy) e a marzo rilasciano il singolo “Signorino”. A settembre dello stesso anno partecipano al talent X Factor vincendone la 16esima edizione. A dicembre arriva il nuovo ep “In fieri” e a gennaio del 2023 iniziano il loro primo tour nei club italiano registrano diversi sold out. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne disponibili da mercoledì 10 maggio 2023 ore 15:00

La Rocca Maggiore sarà dunque la grande protagonista dell’estate, con tre concerti: Suoni Controvento 2023 porterà Goran Bregovic per Suoni Controvento, il 6 agosto alle 18.30, nel piazzale della Rocca Maggiore, uno dei monumenti simbolo della città serafica, porta d’ingresso al parco del monte Subasio. Il più grande esponente internazionale della musica balcanica e dei ritmi folk si esibirà all’ora del tramonto, quando i raggi del sole renderanno pura poesia la caratteristica pietra rosa con cui è costruita la fortezza che domina Assisi, in un contesto straordinario e davanti a un panorama mozzafiato sulla valle umbra.

All’interno di Riverock arriva invece Daniele Silvestri che nella città serafica terrà una delle tappe più importanti del suo tour estivo in giro per l’Italia. L’appuntamento è per il 20 luglio, e Silvestri suonerà e canterà in un contesto naturalistico e architettonico unico, presentando brani storici e novità. La sua tournée estiva s’intitola “Estate X” e Assisi è la terza tappa, nonché l’unica occasione per ascoltarlo in Umbria. Le prevendite per il concerto sono già disponibili su www.riverock.it e sui circuiti Ticketone e Ticket Italia.

