Ubriaco gira con un taglierino e insulta gli agenti: denunciato 46enne

Gira ubriaco e con un taglierino e insulta gli agenti: denunciato 46enne che infastidiva i cittadini e i turisti in piazza del Comune. Ne dà notizia la questura di Perugia.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in piazza del Comune per la presenza di una persona in stato di ubriachezza che molestava e creava disturbo ai cittadini presenti. Erano stati due ragazzi che, dopo aver notato l’uomo impugnare un taglierino – successivamente occultato negli indumenti – avevano richiesto l’intervento della Polizia di Stato, al fine di allontanarlo ed evitare pericoli per l’ordine pubblico.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente provveduto ad avvicinare l’uomo – successivamente identificato come un cittadino italiano, un 46enne palesemente ubriaco – che, sin da subito, si è dimostrato non collaborativo e verbalmente aggressivo, ingiuriando gli agenti. Nonostante il tentativo di riportarlo alla calma, il 46enne non ha desistito dalla propria condotta, continuando a divincolarsi e a sbracciarsi per allontanarsi. Contenuto con difficoltà dagli agenti, è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato per l’identificazione e gli accertamenti del caso.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un taglierino, occultato nella tasca dei pantaloni. Per questi motivi, terminate le attività di rito, il 46enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, oltraggio, minaccia a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Il taglierino, invece, è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, inoltre, è stato sanzionato per manifesta ubriachezza ai sensi dell’art. 688 del Codice penale. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 per le cure del caso.

