Dietro il successo di UmbriaCON c’è la visione e la determinazione dell’assisano Federico Piermaria (foto)

(Stefano Berti) Dietro il grande successo di UmbriaCON c’è la visione, la determinazione e il lavoro dell’assisano Federico Piermaria, direttore artistico della manifestazione, che negli anni ha trasformato un’idea ambiziosa in uno degli appuntamenti pop più importanti e riconoscibili del panorama nazionale.

La terza edizione di UmbriaCON – Festival Comics Arts & Games, svoltasi all’Umbriafiere di Bastia Umbra dal 16 al 18 gennaio 2026, è un trionfo sotto ogni punto di vista. Numeri, pubblico, qualità artistica e risonanza mediatica hanno confermato come il Festival sia ormai una realtà solida, capace di attrarre appassionati da tutta Italia e dall’estero, unendo generazioni, linguaggi e passioni in una gigantesca celebrazione della cultura pop.

Il successo era stato annunciato già dalla presentazione ufficiale, ospitata alla Biblioteca delle Nuvole di Perugia, alla presenza delle istituzioni e degli studenti del NID – Nuovo Istituto Design di Perugia, protagonisti del contest “Creature e Leggende dell’Umbria”, che ha trovato spazio con una mostra molto apprezzata all’interno del Festival. Un momento che aveva evidenziato fin da subito il legame tra UmbriaCON, il territorio e le nuove generazioni creative.

Sotto la direzione artistica di Federico Piermaria, UmbriaCON ha saputo crescere edizione dopo edizione, alzando costantemente l’asticella. L’edizione 2026, dedicata al tema “Cult”, ha portato all’Umbriafiere oltre 80 ospiti e artisti nazionali e internazionali, trasformando Bastia Umbra nel cuore pulsante dell’immaginario collettivo: fumetto, cinema, serie TV, musica, cosplay, videogame e gioco si sono fusi in un’esperienza immersiva senza precedenti. (Continua dopo la foto)

Il pubblico ha potuto incontrare vere e proprie icone mondiali come Mitsuhiro Arita, Kevin Eastman, Simon Bisley, Sara Pichelli, insieme a grandi nomi del cinema e dello spettacolo come Natalia Tena, Francesco Pannofino, Anna Mazzamauro, Gigi & Andrea, senza dimenticare gli amatissimi creator e youtuber e i protagonisti della scena fumettistica italiana e internazionale. Memorabili anche i concerti e gli show dal vivo, da Giorgio Vanni & Ammiraglio Max agli Oliver Onions, fino alle competizioni cosplay e K-Pop che hanno infiammato il main stage.

Elemento vincente è stata ancora una volta la capacità di UmbriaCON di parlare a tutti: famiglie, bambini, giovani e appassionati storici. L’area LEGO più grande mai realizzata al Festival, l’area kids immersiva, i workshop, i panel, le sessioni di firma copie, le mostre e l’area food tematica hanno contribuito a creare un’esperienza continua, ricca e inclusiva. (Continua dopo la foto – nella foto Fraffrog, nota illustratrice italiana).

Organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra, in collaborazione con Regione Umbria e Comune di Bastia Umbra, con il patrocinio del Comune di Assisi e della Provincia di Perugia, UmbriaCON dimostra come una manifestazione possa diventare motore culturale e attrattore turistico per l’intera regione.

“UmbriaCON non è solo un festival, ma un evento capace di unire generazioni, passioni e ricordi, trasformando l’Umbria nel cuore pulsante della cultura pop italiana – aveva sottolineato Federico Piermaria, direttore artistico di UmbriaCON –. La qualità del programma e la presenza di grandi ospiti internazionali dimostrano la crescita dell’evento. UmbriaCON è percepito come un luogo familiare, di aggregazione e di divertimento, uno spazio accogliente dove le persone stanno bene e hanno voglia di tornare”.

Una terza edizione ancora più sorprendente, che si chiude oggi domenica 18 gennaio – capace di coinvolgere giovani, appassionati di ogni età e famiglie. “Perché la vita senza UmbriaCON – come ha ribadito il direttore artistico assisiate – è decisamente più noiosa”.

