"Ci auguriamo il club possa dimostrare la sua correttezza, ma non abbiamo responsabilità sui fatti di cronaca contestati"

Bocciofila chiusa a Santa Maria, CSEN: “Il circolo non è più nostro associato da anni”

Lo Csen scrive a proposito della vicenda della bocciofila di Santa Maria chiusa per gioco d’azzardo, perché in numerosi servizi televisivi e giornalistici, immagini e video diffusi dai media, è stato inquadrato l’ingresso della struttura dove, tra le varie insegne, compare ancora l’adesivo affiliativo CSENc – quello nel frattempo pixelato nella foto in evidenza.

“A tal proposito – si legge nella nota – si chiarisce quanto segue: Estraneità associativa: La struttura in questione non è più affiliata allo CSEN da diversi anni. Attualmente, il club risulta appartenere ad un’altra Federazione Nazionale di riferimento. Segnaletica obsoleta: La presenza dell’adesivo CSEN sulle vetrate del centro è da considerarsi un mero refuso del passato, mai rimosso dalla gestione della struttura nonostante la cessazione del rapporto associativo. Estraneità ai fatti: L’Ente è completamente estraneo alle vicende oggetto di indagine e ai provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. Pur auspicando che il Club Sportivo, realtà storicamente molto frequentata dal territorio, possa dimostrare la propria correttezza nelle sedi opportune, ribadiamo con fermezza – conclude la nota – la nostra totale non partecipazione e non responsabilità in merito ai fatti contestati”

