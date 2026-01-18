Piatto di Sant’Antonio 2026, si rinnova la devozione al patrono angelano (foto e video)

Oggi è stato il giorno del Piatto di Sant’Antonio 2026, la grande festa per il patrono di Santa Maria degli Angeli organizzata quest’anno dai Priori Serventi 2026, ossia Paolo Capezzali, Eolo Cicogna, Andrea Cipriani, Cristian Lutazi, Roberto Mazzoli, Alessandro Mencarelli, Alessandro Neri, Alessandro Perticoni, Francesco Polticchia, Luca Quacquarini, Spartaco Rossi e Danilo Truffarelli. (Continua dopo il video – link diretto)

Alle 9 in Piazza Garibaldi, il raduno di tutte le Prioranze, è seguito il corteo e la Santa Messa in Basilica con l’investitura e giuramento dei Priori Entranti. Al termine della messa, alle 11, la processione solenne per le vie del paese con la fanfara a cavallo dei Carabinieri, delle autorità e delle associazioni, con le confraternite antoniane e gli alunni dell’Istituto comprensivo Assisi 2. Alle 12 sul sagrato della Basilica Papale la benedizione solenne degli animali e del pane offerto dai Priori Serventi, la distribuzione del pane benedetto e la consumazione del “Piatto di Sant’Antonio” nei ristoranti aderenti; tra pranzo e cena è previsto il coinvolgimento di 30 ristoranti locali per un totale di circa 10.000 Piatti serviti. In mattinata hanno fatto anche il loro debutto i Priori Entranti 2026, chiamati a servire il Piatto nel 2026; si tratta di Marco Ballarani, Mario Belli Paolobelli, Daniele Cenciai, Carlo Giulietti, Fabio Lollini, Daniele Mancinelli, Marco Migliosi, Carlo Nannolo, Manuel Sabatini, Roberto Scarponi, Italo Tardioli e Massimiliano Tosti. A loro l’onore di servire il Piatto nel 2027. (Continua dopo il video – link diretto)

Il Piatto di Sant’Antonio 2026 continua alle 17 al Teatro Lyrick lo spettacolo della Scuola Primaria “Patrono D’Italia” – Istituto Comprensivo Assisi 2; nella stessa location alle 20.30 al Teatro Lyrick l’estrazione dei biglietti della Lotteria. Lunedì 19 il gran finale delle celebrazioni, con alle ore 11 in Piazza Garibaldi il Raduno dei priori Uscenti, Serventi ed Entranti e la Consegna della Statua del Santo ai Priori Entranti 2025; alle 13 nella Taverna delle Priore al Ristorante “Villa Elda” il tradizionale momento conviviale di ringraziamento con le Autorità, i rappresentanti delle Associazioni e la Prioranza Uscente ed Entrante.

Foto redazione Assisi News

© Riproduzione riservata