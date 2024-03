Echo la primavera 2024, torna l’itinerario musicale per le vie di Assisi che celebra l’arrivo della bella stagione

Torna ad Assisi Echo la primavera 2024. Domenica 24 marzo va in scena il tradizionale appuntamento musicale itinerante per le vie della città a cura dell’Ente Calendimaggio con la partecipazione delle due Parti, Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra. Echo la Primavera sarà il primo di tanti appuntamenti che faranno da apripista al Calendimaggio di Assisi.

Si comincia dalle ore 16,30 presso il Parco Regina Margherita “Pincio” dove, alla presenza del Sindaco di Assisi Stefania Proietti, ci sarà il saluto del Magistrato dell’Ente Calendimaggio Marco Tarquinio e del portavoce del Comitato del Pincio. A seguire i cori delle due Parti eseguiranno il Coprifoco, antico inno di Assisi.

Il percorso di Echo la primavera 2024 – che sarà accompagnato dal Gruppo Sbandieratori di Assisi – si snoderà poi attraverso le vie della città passando per la Chiesa di San Vitale, dove alle ore 17.30 ci sarà l’intrattenimento a cura della Nobilissima Parte de Sopra, poi in Piazza Santa Chiara per lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi e in Piazza del Vescovado con l’intrattenimento a cura della Magnifica Parte de Sotto alle ore 18.45. A seguire, alle ore 19.15, presso la Piazzetta della Chiesa Nuova, si esibiranno i cori delle due Parti e ci sarà la riconsegna al Maestro de Campo della Rosa d’Argento da parte della Madonna Primavera 2023 e la firma del Protocollo d’Intesa.

L’itinerario si concluderà alla Sala delle Volte con un conviviale – offerto da alcuni ristoratori di Assisi – dal contributo minimo volontario di 5 euro, a cura dell’Ente Calendimaggio, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Assisi. Seguiranno musica e canti popolari. In caso di maltempo tutta la manifestazione si svolgerà presso la Sala della Conciliazione. Echo la primavera 2024 è il primo dei numerosi appuntamenti che accompagneranno la città verso l’edizione 2024 del Calendimaggio di Assisi che, quest’anno, si terrà dall’8 all’11 maggio.

