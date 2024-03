Pasqua ad Assisi 2024, il programma degli eventi per la domenica delle Palme e la Settimana Santa

Tanti gli eventi per la Pasqua ad Assisi 2024, religiosi – con il clou della Processione del Venerdì Santo – ma anche laici. Lo si scopre dall’opuscolo dedicato agli eventi della Pasqua 2023 ad Assisi (con messe, celebrazioni, appuntamenti laici e religiosi) stilato dall’amministrazione comunale.

La Pasqua ad Assisi 2024 si apre con la domenica delle Palme, quando – oltre a Echo la Primavera -sono in programma diverse messe in tutte le chiese di Assisi (e che si ripeteranno dal 25 marzo all’1 aprile); tra le principali celebrazioni, quella nella Cattedrale di San Rufino presieduta da monsignor Domenico Sorrentino e preceduta dalla benedizione delle Palme in piazza del Comune e dalla processione fino appunto alla cattedrale; messa delle Palme alle 10 anche a San Francesco, e a Santa Chiara, con un doppio appuntamento, alle 10 – Benedizione delle Palme, Processione e Messa solenne – e alle 15.30 con la via Crucis, animata da Commedia Harmonica con musiche di Valentino Bucchi e a seguire alle 16.30 la Santa Messa. Per quanto riguarda invece la Settimana Santa, tra le principali celebrazioni quella del 27 marzo, mercoledì Santo, nella cattedrale di San Rufino con la santa messa crismale e la benedizione degli oli santi, presieduta dal vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino. Il 28 marzo, giovedì Santo, monsignor Sorrentino presiederà in cattedrale la santa messa “Nella Cena del Signore”; seguirà la reposizione del Santissimo Sacramento e il rito della Scavigliazione. (Continua dopo il video – link diretto)

Il 29 marzo, venerdì Santo alle ore 6,45 ci sarà l’Ufficio di letture e a seguire la processione mattutina del Cristo Morto per le vie della città, da San Rufino a San Francesco, nello specifico per via Dono Doni, via Sermei, monastero Santa Chiara, corso Mazzini, piazza del Comune, via San Paolo, via Metastasio (sosta Casa di Riposo e monastero Santa Croce), via Merry del Val, basilica inferiore di San Francesco. Alle ore 17 la Celebrazione della Passione del Signore e alle 20,30 la processione del Cristo Morto, animata dalle Confraternite alla luce delle fiaccole per i vicoli del centro storico. Ovviamente non mancheranno tante celebrazioni di Sabato Santo, domenica di Pasqua 2024 e lunedì di Pasquetta (Continua dopo la foto)

Per quanto riguarda il programma delle iniziative laiche per la Pasqua 2024 ad Assisi, sabato 23 marzo alle 11 Happy Easter 2024, “Leggiamo insieme storie sulla Pasqua”, evento dedicato alle scuole della città in scena alla Biblioteca Comunale di Assisi, Info: 075 813481 (in replica ancheil 24, 25, 26 e 27 marzo). Sempre alle 11 di sabato 23 la visita guidata con il Direttore al Bosco di San Francesco. Ingresso da Piazza della Basilica Superiore. Info, costi e prenotazioni allo 075 813157; iniziativa in replica il 24 marzo. Il 23 marzo è anche il giorno dell’Assisi Art Day: si parte alle 11 alla Rocca Maggiore con l’inaugurazione dell’esposizione di Carlos Garaicoa, “Ascoltare il volo degli uccelli”, iniziativa a ingresso libero. All’evento – realizzato collaborazione con Galleria Continua, tra le gallerie d’arte contemporanea più famose al mondo e Opera Laboratori, che gestisce i musei civici di Assisi – sarà presente lo stesso Garaicoa, che illustrerà personalmente le sue particolari opere, visitabili fino al 6 ottobre prossimo. Alle 17 a Palazzo Vallemani Assisi Art Day continua l’inaugurazione della mostra “Assisi nel ‘900. Le arti visive“, visitabile fino al 3 novembre prossimo. E proprio in occasione dell’evento “Assisi Art Day”, dal 23 marzo, ripartirà il servizio “Assisi Serafica Bellezza Eco Tour”, un tour audiovideo guidato in cinque lingue, a bordo di mini bus elettrici, che accompagneranno visitatori e turisti alla scoperta della città e del suo sistema museale, raggiungendo anche la Rocca Maggiore, con un biglietto unico che consentirà l’accesso alla navetta, al Foro romano, alla Pinacoteca comunale e appunto alla Rocca, il sito museale più visitato di Assisi.

Sempre sabato 23 ma alle 15 la visita guidata “L’arte del paesaggio, Giotto” a cura di Monica Lupparelli, una breve camminata per scoprire com’era Assisi nel ‘300 e cosa vedeva Giotto mentre dipingeva le celebri scene del ciclo francescano. Info, costi e prenotazioni: 075 81315; l’iniziativa è in replica il 24 marzo alle 15. Alle 18 nella Basilica Papale, Sacrae Passionis Concentus Elevazioni spirituali in musica per il tempo di Quaresima, il Concerto dei Cantori di Assisi a ingresso libero. Il 24 marzo E-bike tour Assisi-Spello, un percorso ad anello con partenza da Santa Maria degli Angeli e visita guidata alla Cappella Baglioni e sosta gastronomica. Info e prenotazioni: Onlus VI.VA 334 7902424; al Bosco di San Francesco dalle 11.30, Chi vive nel bosco? Sherlock Holmes a caccia di indizi. Partenza dal Complesso benedettino di S. Croce, info, costi e iscrizioni allo 075 813157.

Sempre domenica alle ore Esposizione copia della Sacra Sindone di Torino A cura dell’Associazione “Templari Oggi” A.P.S. Assisi, al Palazzo Monte Frumentario ingresso da Vicolo degli Esposti; l’esposizione resterà aperta fino al 7 aprile Orari: feriale 15.00-20.00 – festivo 10.00 – 20.00. Oltre a Echo la Primavera, alle 18 il Mozart Requiem, concerto delle Palme con 100 coristi e orchestra della Accademia Perusina Assisi nella Cattedrale di San Rufino a Ingresso libero. Sempre alle 18 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, lo Stabat Mater in onore di San Francesco e del Beato Carlo Acutis, un concerto a cura dell’Orchestra Lirica Umbra a Ingresso libero. Alle 21 la rappresentazione della Passione Vivente – Rievocazione storica della Via Crucis per le vie di Petrignano d’Assisi, con partenza di fronte alle scuole elementari della frazione ed arrivo lungo la riva del fiume Chiascio; iniziativa a offerta libera.

Tra gli appuntamenti del 26 marzo, alle 16.30 “Letture e laboratori tematici per famiglie” al Bibliopoint di Santa Maria degli Angeli; info: 075 813481 (in replica anche il 28 marzo), mentre nella Basilica di Santa Chiara alle 21 è in programma lo Stabat Mater, concerto della Settimana Santa a cura dei Cantori di Assisi. Nello stesso orario e nella cattedrale di San Rufino, “Nel suo grembo il cuore del mondo”, concerto a cura dell’Ensemble Meleute Assisi. Il 29 marzo alle 11 una visita guidata all’Eremo delle Carceri, uno dei luoghi più amati da San Francesco e dai suoi compagni. Info, costi e prenotazioni: A.G.T.U. 075 815228; appuntamento davanti all’ingresso del Santuario. Alle ore 12 Visita guidata Domus Romane (del Larario e di Properzio) con partenza dall’Ufficio Informazioni e accoglienza turistica in Piazza del Comune. Info e prenotazioni Opera Laboratori – I.A.T. 075 8138680 (iniziativa in replica alle 11.30 del 31 marzo).

Il 31 marzo il programma della Pasqua ad Assisi 2024 vede alle ore 10 l’inaugurazione della mostra “La Pasqua dell’arte”. con la partecipazione dei professori Francesco Santaniello, Franco Prosperi e Saulo Scopa; appuntamento alla Galleria d’Arte Contemporanea Pro Civitate Christiana. Alle 15 la visita guidata “L’altra Assisi”, un percorso urbano per conoscere Assisi, dai luoghi più conosciuti a quelli più nascosti. Info, costi e prenotazioni A.G.T.U. 075 815228; appuntamento in piazza Matteotti. Alle 15 la visita guidata Alla scoperta della Rocca Maggiore, con partenza dalla biglietteria del monumento, info, costi e prenotazioni: I.A.T. 075 8138680; iniziativa a cura di Opera Laboratori Fiorentini. Alle 17 In Ecclesia: Polifonie Sacre dall’Europa Medievale, concerto a cura dell’Ensemble Emyolia nella Chiesa di San Leonardo in via Cristofani 19, . Info e prenotazioni Accademia Resonars 366 7217582 – 348 722868. Alle 19 Cantando ad alta voce. La devozione e la Pasqua nella musica dell’Umanesimo italiano (musica del XV secolo), Concerto a cura dell’Ensemble Anonima Frottolisti nella chiesa di San Leonardo. Info, costi e prenotazioni: 366 7217582 – 348 7228684.

Infine, lunedì di Pasquetta 2024, sono in programma alle ore 10.30 la Visita guidata “Assisi e Sorella Acqua”, Itinerario nel centro storico dedicato a fontane, cisterne e opere idrauliche che abbelliscono Assisi sin dall’epoca dei Romani. Iniziativa a cura di Agtu, info e prenotazioni 075 815228; Appuntamento in Piazza Matteotti. Alle ore 10.30 e alle 15.30 Caccia al tesoro botanica In compagnia della giovane naturalista Chiara Proietti e dei simpaticissimi “Apprendisti Ciceroni”! Tanti quiz botanici nascosti nel Bosco e all’arrivo una dolcissima sorpresa! Partenza dall’ingresso dalla Basilica Superiore. Info, costi e prenotazioni 075 813157. Alle 12.30 il concerto di Pasquetta a cura dell’Ensemble “I Trobadores” di Assisi: dal risveglio dei sensi fino ad arrivare ai canti di primavera e alle danze che, con le loro melodie gioiose, animavano le feste primaverili trecentesche. Info e prenotazioni, 075 813157. (Il depliant sugli eventi è scaricabile qui in versione pdf; Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

Foto in evidenza di Andrea Cova

© Riproduzione riservata