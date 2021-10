Eurochocolate 2021, nel weekend Ernst Knam, Frau Knam, Fusca e Finetti e Francesca Gambacorta

Non si ferma Eurochocolate 2021, questi gli ospiti del weekend. Ernst Knam, classe 1963, nato a Tettnang sul lago di Costanza, da bambino sogna di fare il poliziotto ma la mamma lo convince a diventare pasticcere: “Così avremo la torta ogni domenica”. Creativo, amante della sperimentazione, vince negli anni molte competizioni nell’ambito della pasticceria e in quello della cucina. Dal 2012 è un volto televisivo: “Re del cioccolato” e “Bake Off Italia” i programmi che lo vedono protagonista, nonché la nuova uscita di “dolce Quiz” in onda su Rai 2 dal prossimo 16 Ottobre. Anche l’ultimo libro “Knam&Knam, con noi tutti possono diventare pasticceri” è stato un successo: un manuale scritto a quattro mani con Frau Knam per raccontare, in modo semplice ed efficace, il magico mondo della pasticceria. Per Eurochocolate 2021, in qualità di testimonial e player di riferimento nel settore gourmet con il brand Icam Linea Professionale e Agostoni, Ernst Knam realizzerà una creazione memorabile ed esclusiva per festeggiare i gloriosi 75 anni dalla fondazione dell’azienda Icam. L’appuntamento è fissato per domani 23 Ottobre alle ore 15 nell’area riservata ai Big.

A seguire, sempre domani 23 Ottobre, alle ore 18, sul palco di Eurochocolate, spazio ad Alessandra Mion, in arte Frau Knam. Da sempre appassionata di comunicazione e business, avvia il suo progetto imprenditoriale mettendo le “mani in pasta” a fianco del maestro Ernst Knam. Durante il primo lockdown si esercita, infatti, nell’arte della pasticceria, semplificandola e creandone una narrazione accessibile a tutti. I follower, che si riconoscono nelle facili spiegazioni e accurate preparazioni, aumentano esponenzialmente in brevissimo tempo. Da lì l’apertura del primo negozio milanese dove poter gustare le sue proposte esclusive e acquistare prodotti da lei selezionati, firmarti dal grande maestro.

Il doppio appuntamento con Eurochocolate 2021, per Domenica 24 Ottobre, è invece con Fusca e Finetti e Francesca Gambacorta. “Chi trova uno chef.. trova un amico!”. Prima colleghi e poi amici, Federico Fusca e Simone Finetti raccontano, con ironia, una storia estro e follia tra i fornelli. Ex-concorrente di Masterchef Italia, Masterchef All Star e noto volto televisivo, il primo, e conduttore TV e Food Influencer, il secondo, condurranno in coppia un esclusivo show cooking, in programma alle ore 15. Doppio divertimento, risate garantite e ironia assicurata. Spazio quindi, alle ore 18, a Francesca Gambacorta. In arte Frafoodlove, nasce come doppiatrice e attrice ed è oggi uno dei personaggi del mondo della cucina più seguiti sui social. Attiva in programmi TV di cucina e personal chef d’eccezione, professionale e divertente, Francesca condurrà a Eurochocolate il suo personalissimo live-show.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria (sono già sold out gli special event di Ernest Knam, Frau Knam, Fusca e Finetti), da effettuare sul sito ufficiale dell’evento www.eurochocolate.com.

Eurochocolate 2021 aspetta i golosi a Umbriafiere di Bastia Umbra fino a Domenica 24 Ottobre!

