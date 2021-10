Coronavirus in Umbria, il bollettino del 22 ottobre 2021. Chiusa la don Milani a Palazzo di Assisi

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 67 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 141 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.460 a 1.461, 1 persona scomparsa in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 64.542 a 64.609 (appunto 67 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 62.366 a 62.378 (12 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 716 a 770 (più 54; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 1.994, per un totale da inizio pandemia di 1.169.457 (ieri erano 1.167.463), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 7.997, per un totale da inizio pandemia di 922.699 (ieri erano 914.702). I ricoveri passano da 39 a 40, più 1, di cui 4 in terapia intensiva, invariati. Gli isolamenti contumaciali passano da 667 a 730, più 63. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 50 a 52, più 2, mentre i guariti aumentano da 2.357 a 2.359, più 2. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 2.459 a 2.463, più 4. Le persone in isolamento contumaciale passano da 47 a 49, più 2. Tre persone sono ricoverate, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 52. (Continua dopo l’immagine)

Intanto il sindaco di Assisi Stefania Proietti, in accordo con il dipartimento di prevenzione, igiene e sanità pubblica dell’Asl1, ha disposto la chiusura della scuola elementare di Palazzo per l’aumento dei contagi da coronavirus. Sono infatti 20 i casi positivi registrati, 17 alunni e tre insegnanti che hanno svolto attività didattica anche in classi dove non erano stati riscontrati alunni positivi. Quindi a scopo esclusivamente precauzionale la scuola resterà chiusa da lunedì a venerdì della prossima settimana, ma la didattica continuerà a distanza e con questa modalità le lezioni non subiranno interruzioni. La chiusura della scuola si rende necessaria anche per procedere a una sanificazione straordinaria dei locali, così come previsto dai protocolli Covid.

“Ovviamente le autorità sanitarie continueranno a effettuare i tamponi o i test molecolari di controllo agli alunni e al personale docente e non docente della scuola elementare per monitorare la eventuale diffusione del virus. Il sindaco dal canto suo continuerà a monitorare la situazione in stretto contatto con il dipartimento e con la dirigente scolastica e nella sua qualità di autorità sanitaria locale ne approfitta per ribadire il rispetto delle regole di sicurezza, dal distanziamento all’uso delle mascherine, nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto e in tutte le attività anche extrascolastiche”, si legge nella nota del Comune.

A Bastia Umbra, i positivi attuali sono fermi a 10, invariati. I guariti sono sempre a 2.022, invariati. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 2.082, invariati. Gli isolamenti contumaciali restano 9, invariati. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 50. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 1 a 2, più 1, mentre i guariti sono sempre 379. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 389 a 390, più 1. Due persone sono in isolamento contumaciale, più 1. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 30 a 34, più 4, mentre i guariti sono fermi a 373, invariati. I casi positivi totali salgono da 409 a 413, più 4, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 29 a 33, più 4. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia restano 6.

