Eventi ad Assisi, le iniziative dal 3 al 5 settembre 2021: il programma

Anche questa settimana tanti eventi ad Assisi, con la Cavalcata di Satriano, il Palio del Cupolone, il progetto Ogni angolo ogni pietra, le celebrazioni per gli 80 anni del Museo Diocesano. Tutte le iniziative dal 3 al 5 settembre 2021 si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid e come sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale. Per partecipare alle iniziative, laddove diversamente specificato, è necessario il green pass o un tampone negativo vecchio al massimo di 48 ore. La guida è tratta dagli eventi segnalati su visit-assisi.it. Per ulteriori informazioni sugli eventi del weekend e non solo, è possibile consultare anche www.assisieventi.it

Fino al 5 settembre continua “Ogni angolo ogni pietra, immaginario poetico teatrale della città” (qui il programma), mentre venerdì 3 alle 18, al Museo diocesano e cripta di San Rufino, per gli 80 anni del Museo, una visita guidata gratuita dal titolo 80 anni di arte e di storia. Appuntamento alle 18 in piazza San Rufino, previa prenotazione e verifica della disponibilità dei posti allo 075/812712. Sempre il 3 settembre, tra gli eventi ad Assisi, continua anche Assisi OnLive 202. Alle 21.30 alla Lyrick Summer Arena spazio alla musica del cantautore umbro Michele Bravi che arriva in Arena con l’unica tappa umbra della sua tournée estiva live piano e voce prodotta da Vivo Concerti. L’artista porterà sul palco, oltre al singolo “Falene”, uscito lo scorso 18 giugno, i brani contenuti nel concept album “La Geografia del Buio”, pubblicato a gennaio e alcune delle sue canzoni di maggior successo.

Il 4 settembre alle 18 va in scena “La biblioteca comunale di Assisi: uno scrigno ancora inesplorato”: appuntamento nella Sala degli Sposi, nel Palazzo Vallemani. In collaborazione con l‘Accademia Properziana del Subasio, l’assessorato alla cultura ha voluto organizzare quest’incontro nell’ambito del programma per le celebrazioni dedicate al settimo centenario della morte di Dante Alighieri, padre della lingua italiana. Del resto il Comune di Assisi ha stilato un calendario di eventi molto prestigioso che prevede iniziative culturali fino a dicembre e numerosi convegni proprio per esaltare la memoria dantesca e far conoscere il più possibile la figura e l’opera del più grande scrittore italiano che ha dedicato ad Assisi l’undicesimo canto del Paradiso. Interverranno Paolo Capitanucci (Istituto Teologico di Assisi) e Paolo Renzi (Biblioteca Augusta di Perugia), coordinerà Michela Giuglietti della biblioteca comunale di Assisi. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 075 813481 o inviare email a biblioteca@comune.assisi.pg.it.

Il 5 settembre, oltre a “Ogni angolo ogni pietra”, va in scena anche il Palio del Cupolone, in forma ridotta ma significativa (qui il programma) e la cavalcata di Satriano (qui il programma). Alle 16.30 di domenica, nella Cattedrale di San Rufino, in programma la visita guidata gratuita per il ventennale dell’iscrizione di Assisi tra i beni Unesco. La visita, aperta al massimo a 40 persone, è condotta in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria. Necessaria la prenotazione (obbligatoria), via telefono 075 8138680 o mail: biglietteria.iatassisi@coopculture.it (ore 10.00/17.00 tutti i giorni). A Petrignano la Pro loco propone “Dante/Darte – Inferni, purgatori, paradisi”, il ciclo di incontri di Parte tutto da qui a cura Pro Loco Petrignano. In occasione del 700° anniversario dantesco, tre incontri – sulla traccia delle tre Cantiche della Commedia – per raccontare l’universo del Sommo Poeta nell’arte figurativa e per scoprire “inferni”, “purgatori” e “paradisi” dell’animo umano di ieri e di oggi attraverso parole e immagini. A cura di Giulia Bertuccioli, Nicolò Cerasa, Valentina Fabbri, Michelangelo Matilli; gli incontri sono sempre a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione via petrignana@libero.it o 334.3438791. Infine, per festeggiare gli 80 anni del Museo Diocesano, alle 21 in cattedrale “Cantemus”, concerto de I Cantori di Assisi.

