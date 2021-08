Eventi ad Assisi, gli appuntamenti del Ferragosto 2021, dal 13 al 15 agosto

Tra le iniziative, visita in notturna alla Basilica di San Francesco, concerti e passeggiate. E il Comune decide, su alcune iniziative, uno sconto del 50% per i biglietti dei giovani under 30

Anche questo è un weekend con tanti eventi ad Assisi. Tutte le iniziative dal 13 al 15 agosto 2021 si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid e come sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale. La guida è tratta dagli eventi segnalati su visit-assisi.it. Intanto il Comune di Assisi ha deciso di applicare una riduzione del costo del biglietto a favore dei giovani under 30 residenti che vogliono assistere agli spettacoli della stagione estiva in corso ad Assisi.

Lo sconto è del 50 per cento sul prezzo del biglietto. Una misura questa decisa allo scopo di far tornare i giovani il più possibile a seguire le tantissime proposte inserite nel cartellone degli eventi in svolgimento in città. La maggior parte degli eventi della stagione Assisi Estate sono a ingresso gratuito ma, per quelli a pagamento, i giovani assisani pagheranno solo la metà.

La decisione sullo sconto degli eventi ad Assisi nasce dal fatto che a causa della pandemia da Covid-19 per un anno sono state sospese tutte le attività culturali, ludiche, teatrali e musicali e, ora che si ha una ripartenza anche se nel rispetto delle regole anti Covid, l’amministrazione comunale ha voluto agevolare i giovani che sono stati costretti a sopportare un taglio drastico nella socialità. Per ottenere i biglietti scontati basta rivolgersi agli organizzatori degli spettacoli, che per gli eventi a pagamento sono Assisi On live (www.assisionlive.it), Piccolo Teatro degli Instabili (www.teatroinstabili.com) e il Museo della Memoria (assisimuseodellamemoria@gmail.com).

Tornando agli eventi del Ferragosto ad Assisi Assisi 20 anni di Unesco, da San Damiano a Rivotorto, è la visita guidata e passeggiata, in programma alle 16.30, per max 25 persone, della durata di due ore, con partner l’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria. La prenotazione è obbligatoria: tel. 075 8138680 – biglietteria.iatassisi@coopculture.it (ore 10.00/17.00 tutti i giorni). La partecipazione gratuita e il ritorno è con navetta. Al Museo della Memoria-Assisi 1943-1944 l’inizitiva Notte al Museo, un tuffo nella storia e nella memoria, quando Assisi salvò 300 ebrei. Si tratta di una visita guidata, con musiche, letture e testimonianze che – fanno sapere dal museo – ha prenotazione obbligatoria: assisimuseodellamemoria@gmail.com e si terrà tutti i mesi. Alle 21.30 nella Sala della Pinacoteca, Assisi Suono Sacro propone un Concerto straordinario per la pace tra i popoli; la partecipazione è a offerta libera e il ricavato andrà in beneficenza.

Sabato 14 agosto 2021 tra gli eventi ad Assisi da segnalare la passeggiata organizzata da AGTU alle 18.30, dalla Gorga di Perlici, alla cisterna di San Rufino ed alle fontane che abbelliscono la città, per scoprire l’alta organizzazione dei Romani nella gestione di questa preziosa risorsa e gli usi che ne fecero. Per info e prenotazioni AGTU Associazione Guide Turistiche dell’Umbria: 075.815228/339.3390103/info@assoguide.it

Costo: 10,00€ a persona

Al Bosco di San Francesco va in scena Astronomi per una notte: il bene FAI apre le sue porte per un’osservazione astronomica guidata dagli esperti alla scoperta di costellazioni e pianeti. Nel giardino del convento benedettino di Santa Croce sarò condotta una lezione introduttiva dedicata al fenomeno astronomico delle Perseidi – le stelle cadenti -, tipico della metà di agosto; a seguire, nella radura del Terzo Paradiso, si potrà partecipare alle osservazioni astronomiche. Ritrovo alle ore 20.30 (con inizio dell’osservazione alle 21.00). Info, costi e prenotazioni allo 075 813157 – faiboscoassisi@fondoambiente.it. Ancora Assisi Suono Sacro con, alle 21.30 nella Sala Pinacoteca, il concerto finale degli allievi del corso e del concorso di Composizione, M° Stefano Taglietti e Concerto finale Concorso “Baton for Peace”. Info: assisisuonosacro.eu – assisisuonosacro@gmail.com – 333 4915100 – 339 5044793

Infine, a Note d’in…Chiostro 2021, alle 23 l’iniziativa una notte a San Francesco, con visita guidata nella Basilica Superiore tra i dipinti di Giotto e le musiche dei Maestri di Cappella della Basilica. The Franciscan Singers – p. Giuseppe Magrino OFM. Conv. Ingresso € 10,00 con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 075 8190160 – c.musicale@sanfrancescoassisi.org

