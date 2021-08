Evento sul Subasio, Cosimetti: “Confermato e conforme all’ordinanza del sindaco”

L’evento sul Subasio di Marco Cosimetti non smette di far discutere, con annessa ‘confusione’ sull’ordinanza del sindaco che in realtà riprende il regolamento regionale del Parco del Monte Subasio, citata ieri dal candidato di Assisi Domani Fabio Berellini e che vieta il transito alle auto in alcune zone del Monte dopo le 21. Nello specifico, il Regolamento del Parco Regionale del Monte Subasio, approvato nel 2016 (ma anche il vecchio documento del 2004 conteneva la stessa norma) e disponibile comodamente online sul sito della Regione Umbria (nello specifico all’Art. 15, comma 3) impedisce la circolazione ai mezzi dopo le 21 e fino alle sei di mattina.

“Prendiamo atto – scrive il candidato di centrodestra e civiche – del mutato contesto normativo dovuto all’ordinanza urgente del sindaco di ieri, venerdì 13 agosto, ad uffici comunali chiusi, appresa a mezzo comunicato stampa, la cui conoscenza evidentemente anticipata da parte di un candidato della lista del sindaco gli ha consentito di fare facili ironie. L’evento sul Subasio del 21 agosto rimane naturalmente confermato, salvo adeguarsi all’ordinanza a livello logistico, con un punto di ritrovo situato più a valle rispetto a quello originariamente definito, che sarà reso noto attraverso i consueti canali social. Lascio da parte ogni considerazione sulla tempistica dell’ordinanza stessa, nonché sulla evidentemente tardiva presa d’atto da parte del primo cittadino del rischio incendi sul monte Subasio, a stagione estiva ormai inoltrata. Ad ogni modo – conclude la nota – resta invariato lo spirito del nostro evento, volto a valorizzare il patrimonio naturalistico e ambientale della nostra montagna, troppo spesso decantato e altrettanto spesso trascurato o gestito in maniera decisamente poco proficua e attrattiva”.

© Riproduzione riservata