Eventi estivi 2022 ad Assisi: concerti, Pasolini e teatro protagonisti del cartellone

Tornano Riverock e Cambio Festival, ma anche Suoni Controvento, ci sarà una giornata speciale dedicata a Universo Assisi e un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Curiosità per il progetto Assisi On The Wire

Grande attesa per gli eventi estivi 2022 ad Assisi, un cartellone che sarà per tutti i gusti. Tra un’ora la presentazione delle varie iniziative, si sa già che torneranno Cambio Festival e Riverock, ci saranno poi Suoni Controvento che interessa numerosi comuni della Regione. Non mancano iniziative per i più piccoli, come il Bibliotour da giugno a settembre, la Festa dei Boschi organizzata il 5 giugno dalla biblioteca comunale al Bosco di San Francesco, e il ritorno di Birba chi legge dal 9 all’11 settembre. Da segnalare al Palazzo Monte Frumentario un omaggio – Caduto da sempre, in programma il 2/3 giugno – a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della sua nascita (con un ‘bis’ dal 22 al 28 agosto con Altro da te, festival pasoliniano tra letteratura e cinema; e se se è confermata la ‘sospensione per un anno’ di Universo Assisi in questo 2022, la rassegna sarà nel programma degli eventi estivi 2022 ad Assisi con una speciale giornata a luglio dedicata a sostenibilità, ambiente, arte e design.

Grande curiosità per “Assisi on the Wire” ideato per il centro storico,il cui nome consiste in una citazione ripresa dal titolo del documentario “man on the wire”, racconta la celebre impresa del funambolo Philippe Petits su un cavo teso fra le Torri Gemelle. ” È una coniugazione di varie specificità artistiche che tenta di portare l’essenza dell’arte tra la gente con spettacoli diffusi nei diversi angoli della Città, sfruttando la suggestiva scenografia architettonica di Assisi, suggestivo palcoscenico naturale. Eventi che non prevedono l’utilizzo di grandi strutture – è stato spiegato in conferenza stampa – ma che offrono al pubblico un’esperienza immersiva più diretta e coinvolgente: ‘bellezza su bellezza’. Il progetto artistico mira a proporre diversi linguaggi e diverse forme espressive e si propone come residenza artistica, al fine di realizzare originali spettacoli”.

Nel calendario degli eventi estivi 2022 ad Assisi il Comune ha inserito anche J’Angeli 800 – Il Palio del Cupolone, in scena dal 10 al 18 giugno, e il Palio di San Rufino, dal 24 al 26 agosto, oltre alle celebrazioni per il gemellaggio Assisi-San Francisco con uno spettacolo congiunto di Rondine e Presidio dance company di San Francisco. Tornano anche i concerti all’alba e al tramonto – il 21 e il 23 giugno rispettivamente a San Francesco e San Damiano. Tra gli eventi ‘pop’, oltre a Con il cuore, concerto benefico dei frati di Assisi, il 6 agosto arriva in città Federico Palmaroli, che ha dato vita alla versione romanesca di Osho, ci sono poi la mostra di Tom Hongseng al Palazzo del Monte Frumentario, un omaggio alla grande pittrice Frida Kahlo, mentre il 3-4 settembre torna il Cortile di Francesco. Spazio anche allo sport, con la Marcia delle 8 Porte, in programma il 3 settembre, il Raduno degli Alpini, dal 16 al 18 settembre. Infine, dal 22 al 24 settembre, Economy of Francesco.

Per il momento, nel cartellone degli eventi estivi 2022 ad Assisi, si sa già che Riverock vedrà in scena gli Psicologi – Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu) l’8 luglio, mentre il 29 luglio tocca a due ospiti d’eccezione: Samuel, frontman dei Subsonica, con l’unica tappa umbra del suo giro di live da solista in full band elettrico-elettronico Elettronica Tour, prodotto e organizzato da Kashmir, e uno dei dj e producer tra i più noti e apprezzati della scena musicale italiana, Mace, per la prima volta in Umbria. Un’occasione unica per assistere a due concerti in un’unica serata che vedrà anche la presenza di special guest che saranno però annunciati prossimamente.

Sempre nell’ambito di Riverock c’è il Tante care cose e altri successi Tour di Fulminacci che il prossimo 30 luglio sarà alla Lyrick Summer Arena di Assisi. Il cantautore romano proporrà una nuova versione del suo ultimo album che dà il nome al tour estivo, secondo lavoro in studio dopo “La vita veramente”, con il quale vince la Targa Tenco nel 2019 nella categoria Opera prima. Nel 2021 partecipa a Sanremo con Santa Marinella, certificato DIsco d’oro, che precede l’uscita del secondo album. Artista versatile e brillante, è tra le belle speranze della musica italiana.

Tra gli eventi estivi 2022 ad Assisi torna anche Cambio Festival: si parte il 1 luglio con un concerto al tramonto per piano solo di Ramberto Ciammarughi. A Palazzo di Assisi iniziamo il 22 luglio con Israel Varela e il suo Frida en silencio, per poi riproporre i format di Cambio Change!, serata del 23, all’insegna del divertimento e il 24 Cambio Off, con tre gruppi emergenti. Il 3 agosto, sul sagrato dell’abbazia di San Pietro in Assisi, sono di scena Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite con una performance dedicata a Lucio Dalla. Chiusura il 13 agosto con una passeggiata dal Castello di Sterpeto al Castello di Rocca sant’Angelo dove in serata si esibirà Chiara Pettirossi con il fisarmonicista Federico Gili.

Per quanto riguarda infine Suoni Controvento, quattro gli appuntamenti: il 16 luglio nella Piazza superiore di San Francesco il concerto del violincellista Mario Brunello, il 2 settembre in Piazza San Rufino la prima di Opera Noir, di e con Giancarlo Di Cataldo, con la partecipazione di musicisti e cantanti d’opera e proiezione di video, a seguire il 3 settembre Libri in cammino, con Paolo Malvaldi autore de “I delitti del BarLume”, un’originale formula di presentazione delle novità editoriale e infine, in data e luogo da definire, Trekking con delitto, un progetto ludico teatrale per ragazzi, adulti e famiglie, per avvicinare i partecipanti alla conoscenza della natura e dei borghi storici. (Qui il pdf completo con il programma, anche se è consigliabile infatti consultare sempre il calendario su visit-assisi.it per essere aggiornati in tempo reale su cosa fare nella Città Serafica e per controllare anche i dettagli dei programmi).

“Come amministrazione abbiamo deciso di preparare e rendere noto il calendario degli eventi estivi 2022 ad Assisi con largo anticipo per permettere alla città e ai turisti di avere una guida a questa stagione estiva che segna la ripartenza e il ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia e poter così programmare i proprio soggiorni e appuntamenti. Si tratta di un programma flessibile e aperto perché Assisi è una città speciale, piazza ambita da organizzatori locali e nazionali e quindi arrivano continuamente la richieste di svolgimento di manifestazioni e iniziative, pertanto si aggiungono eventi su eventi. Particolarmente significativa la collaborazione con realtà come la Diocesi e le Basiliche Papali di San Francesco e Santa Maria degli Angeli”, le parole del sindaco Stefania Proietti. “Questo calendario è nato dalla collaborazione con le associazioni culturali della città a cui è stato chiesto di creare progettualità dedicate ad Assisi. Tra le novità la Lyrick Summer Arena che da giugno a settembre sarà allestita davanti al Teatro ed è a disposizione di tutti coloro che vogliono organizzare eventi, in particolare i saggi delle scuole di danza e di ballo”, aggiunge l’assessore Veronica Cavallucci. “È un programma pensato anche per l’intrattenimento turistico nei centri storici della città, vanta un’offerta variegata, poliedrica, di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. Una puntualizzazione in merito al festival Universo su cui l’amministrazione comunale non ha mai smesso di crederci tanto è vero che quest’anno ha voluto un momento dal titolo ‘Aspettando Universo 2023’”, conclude l’assessore Fabrizio Leggio.

