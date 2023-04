Davide Piampiano, una targa in memoria nei boschi del Subasio che amava (foto)

La famiglia e gli amici non dimenticano Davide Piampiano. In memoria del ragazzo tragicamente scomparso a gennaio 2023 durante una battuta di caccia sul monte Subasio, oggi – sabato 15 aprile 2023 – è stata posizionata, per volontà di alcuni cari amici, una lapide nel luogo dove ha perso la vita, tra i boschi del Subasio che amava. Dopo una camminata con partenza dallo Stadio degli Ulivi, una breve cerimonia e la scopertura della lapide, con la lettura di una lettera da parte di amici e famiglia. (Continua dopo il video – link diretto)

Non si ferma dunque l’impegno degli amici e della famiglia. A metà febbraio si era svolta “una fiaccolata per non dimenticare Davide ma anche, nel rispetto delle decisioni della giustizia, dolorosamente da rispettare, per non far dimenticare il comportamento di chi avrebbe quantomeno dovuto tentare di salvarlo e non lo ha fatto”. Una processione lunghissima: la fiaccoltata, partita da piazza San Rufino, è arrivata in piazza San Francesco, dove con le fiaccole è stato composto il nome DAX in memoria del giovane.

Qualche giorno fa inoltre la messa per i tre mesi dalla scomparsa di Davide Piampiano. Presenti tante persone, come già il giorno dei funerali, quando all’arrivo della salma i tamburini della Nobilissima Parte de Sopra, la fazione del Calendimaggio di cui Davide era parte, hanno portato a spalla il feretro fino all’altare. Al termine delle esequie sono stati invece i compagni del Viole Calcio, insieme ad alcuni amici, ad accompagnarlo.

