Fa’ la cosa giusta 2024: oltre 200 eventi gratuiti in tre giorni, dal 15 al 17 novembre a Umbriafiere

Chiara Coricelli, Ada Stifani, Marco Caprai, rifugiati, cooperatori, scrittori, artiste e artisti, sindacalisti, psicologhe e psicologi, educatori, librai, artigiani, il fondatore di NaturaSì, la direttrice di MicroMega, giornalisti, professori e agricoltori per una tre giorni che mette al centro diritti, lavoro, sviluppo sostenibile e comunità. Saranno oltre 200 gli eventi gratuiti che si svolgeranno dal 15 al 17 novembre a Umbriafiere in occasione del decennale di Fa’ la cosa giusta 2024 Umbria, la fiera-evento dedicata agli stili di vita sostenibili. Un programma pensato per mettere al centro persone e territori, imprese e istituzioni. Tanti i momenti di dibattito e molti i laboratori pratici pensati per tutta la famiglia.

Il venerdì mattina, come da tradizione, i padiglioni della fiera apriranno le porte a oltre 1.300 studenti che parteciperanno gratuitamente al programma scuole, che in questa edizione prevede 60 laboratori ripetuti per tre sessioni. Uno sforzo organizzativo importante per accogliere le scuole della nostra regione. Un segnale deciso verso uno dei pilastri fondamentali della convivenza e della crescita democratica del nostro Paese. Tanti i temi che saranno trattati a Fa’ la cosa giusta 2024. Attenzione anche alle criticità delle nostre società con momenti interattivi e incontri realizzati in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi Umbria, in particolare rivolti a famiglie e adolescenti.

In tre giorni, esclusi quelli del programma scuole, sono oltre 200 gli eventi gratuiti tra convegni e incontri, laboratori, degustazioni e sessioni dimostrative.Come spiegano gli organizzatori di Fa’ la cosa giusta 2024: “Mai come in questa edizione abbiamo cercato di approfondire temi di interesse generale e di attualità, con una grande attenzione a quelli che riguardano il benessere collettivo e lo sviluppo delle comunità e con dei focus sulle fragilità del pianeta e delle persone”. Ci sarà una grande area dedicata alle famiglie e all’infanzia, allestita in collaborazione con il supporto scientifico dell’associazione Lotus Nascita Umbria, dove per tre giorni i neo genitori potranno recarsi per fare esperienze, condividere, apprendere e partecipare a tante sessioni pratiche.

Nel padiglione 8 è stata allestita una grande area giochi con laboratori ed esperienze, questa volta non solo per i genitori, ma proprio per i bimbi e le bimbe: giostre a pedali, scacchi giganti, giochi in legno e giochi di una volta, falegnameria, bici e percorsi, disegno guidato e tanti laboratori interattivi. Molte attività saranno proposte da Cittadinanzattiva, Unc – Unione Nazionale Consumatori, Cia Umbria, Vus – Valle Umbra Servizi e il Collegio dei Geometri di Perugia e Terni, con uno stand dedicato alle soluzioni green ed efficienti in edilizia e con tante sessioni di formazione.

La Regione Umbria sarà presente con uno spazio nel padiglione 9 che quest’anno vede coinvolto l’Autorità di Gestione del CSR Umbria, con una presenza istituzionale volta a promuovere il sostegno delle politiche agricole europee sul nostro territorio per la competitività del sistema agroalimentare, per la tutela dell’ambiente e del clima, per rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali e per promuovere il sistema delle conoscenze, dell’innovazione e digitalizzazione in agricoltura. Un ricco programma di appuntamenti per famiglie e professionisti tra sessioni dimostrative, talk e degustazioni. Presenti due spazi curati da Arpa Umbria e Auri – Autorità Umbria Rifiuti e Idrico, sui temi della salvaguardia e della tutela di risorse e ambiente.

Tra i tantissimi eventi di Fa’ la cosa giusta 2024:

Venerdì 15 novembre, alle 11, presentazione del progetto Città di Vetro, promosso da Valle Umbra Servizi e Coreve, per migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata del vetro.

Alle ore 16, presso lo stand della Regione Umbria, l’agricoltura sociale per lo sviluppo rurale, con i partner dei 7 progetti finanziati con la misura del PSR Umbria 16.9. A cura di: Regione Umbria, Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale, con Franco Garofalo, Regione Umbria e prof.ssa Biancamaria Torquati, UniPg – DSA3.

Alle ore 17, Stazione adolescenza. Giovani, strategie per un dialogo, guida al mondo adolescente. In collaborazione e con il patrocinio dell’Ordine Psicologi Umbria. Con Roberta Alagna, Usl Umbria 1 e la dott.ssa Ada Ranaldo, psicologa, psicoterapeuta.

Alle 17.30 la presentazione del libro Perché ti voglio bene (Terre di Mezzo). Una storia senza tempo che celebra l’amore tra un cucciolo e la sua mamma. Un legame indissolubile, capace di andare oltre ogni difficoltà e ogni ostacolo Intervengono: gli autori Luca Tortolini e Paolo Proietti. A cura di Lucia Pugliese, psicoterapeuta, e Francesca Cancellotti, mamma lettrice con formazione in lettura ad alta voce condivisa

Sabato 16 novembre, alle ore 11, vino ed integrazione. Montefalco, là dove i migranti trovano la dignità del lavoro. L’accoglienza dei richiedenti asilo e il lavoro in agricoltura: l’esperienza virtuosa dell’azienda Arnaldo Caprai e della Fondazione Arca del Mediterraneo con Marco Caprai. Alle ore 12 Food Coop, ritorno al futuro! Economie territoriali per lo sviluppo locale. Modelli di impresa sostenibili e partecipativi. Con: Matteo Bartolini, presidente CIA Umbria e vicepresidente CIA; Camilla Laureti, Europarlamentare; Cristian Maretti, presidente nazionale Legacoop agroalimentare; Anna Rita Cosso, presidente nazionale Cittadinanzattiva Aps; Biancamaria Torquati, Dsa3 – Università degli Studi di Perugia; Filippo Costantini, MenteGlocale; Daniele Bacchettini, C.A.P. 06124 Perugia; Giordano Stella, esperto di politiche locali del cibo.

Alle 17 Il climate change tra luci e ombre dell’attivismo e della comunicazione, a cura di Martino Tosti (direttore Radio Glox). Attraverso la voce di attivisti che si spendono per le cause ambientaliste sfruttando modalità e piattaforme diversificate, e la voce degli esperti della comunicazione, si analizzerà il ruolo che sta avendo l’attivismo nella comunicazione e la narrazione del cambiamento climatico.

Alle 17.30 c’è la presentazione del libro Io allatto. Dal gruppo di ricerca del bestseller “Io mangio come voi”, un libro per capire a fondo l’importanza dei primi mille giorni, dal concepimento fino ai due anni, che mettono le basi per lo sviluppo e gli itinerari di vita successivi delle bambine e dei bambini. Con Mariarosa Milinco, mamma alla pari, lavora presso epidemiologia dell’Istituto a carattere scientifico materno infantile “Burlo Garofolo” di Trieste. Sara Marocco, ostetrica, tutor del programma Insieme per l’allattamento Unicef. Simona Di Mario, pediatra. Adriano Cattaneo, medico epidemiologo, Elena Dragan, giornalista e Romina Forchettino, ostetrica, Lotus nascita.

Sabato 16 novembre alle ore 17, 100 anni di agricoltura biodinamica. Cultura, impresa, agricoltura. Esempi, modelli e storie che fanno bene alla terra con: Fabio Brescacin, presidente NaturaSì; Giovanni Bucchieri, direttore Demeter Italia; Carlo Pierluigi Boni Brivio azienda agricola Il Cerreto.

Sempre sabato, alle ore 16, Contro la famiglia. La famiglia come istituzione sociale è, non da oggi, oggetto di analisi e critica. Nel corso della storia il suo superamento è stato obiettivo sia di progetti di emancipazione basati su un’idea di condivisione della proprietà e del lavoro, sia di progetti politici totalitari. E allora cosa significa, oggi, proclamarsi “contro la famiglia”, come MicroMega ha scelto di intitolare il quarto volume di questo 2024? Con Cinzia Sciuto, giornalista e saggista, direttrice di Micro Mega e Sabina Curti, professoressa di Sociologia dell’Università degli Studi di Perugia; direttrice scientifica Festival della Sociologia di Narni. Alle 18.30 Prendiamoci cura, un progetto che è contemporaneamente di rilevazione dei problemi percepiti da utenti ed operatori e dall’altra un modo per stimolare le istituzioni ad una risposta “complessiva”. Con Maria Vella, prof. economia e gestione del Terzo Settore – Università di Siena; Caterina Costa, presidente, Centro Pace di Assisi; Anna Rita Cosso, presidente – Cittadinanzattiva aps; Cesare Palombi, ideatore del progetto.

(La manifestazione Fa’ la cosa giusta 2024 è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata