Meteo Assisi 24-26 gennaio 2020, sole e pioggia nel weekend: buona la qualità dell’aria

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 24-26 gennaio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo ultimo weekend di gennaio.

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori, siamo all’ultima settimana di questo mese di gennaio che possiamo riassumere definendolo dai due volti: sulle pianure e nelle vallate interne più strette locali banchi di nebbia notturni e alti tassi di umidità hanno portato a diversi giorni di freddo rigido, sulle montagne, a parte le nevicate di domenica scorsa che tra l’altro, una curiosità particolare, hanno lasciato a secco il solo Subasio, la montagna che si trovano alle proprie spalle tutti gli assisani, restano finora a secco quasi totale.

Continuo comunque a credere in una prosecuzione di questo inverno decisamente differente da quella attuale e vi aggiornerò nel prossimo intervento in modo più chiaro e preciso data la attuale e perdurante difficoltà dei modelli matematici di riuscire a tracciare una esatta evoluzione.

Nel corso del fine settimana in arrivo, “a fatica”, una piccola area di bassa pressione riuscirà a farsi strada verso di noi attraversando una figura di alta pressione davvero tenace sopra le nostre teste, porterà delle piogge, ma ciò che più conta sarà provvidenziale a far migliorare la qualità dell’aria che respiriamo:

Vediamo perciò ora insieme nel dettaglio il tempo che ci aspetterà nel corso delle prossime giornate. Di seguito il meteo Assisi 24-26 gennaio 2020, con uno sguardo attento sull’Umbria

Oggi venerdì 24 Gennaio: giornata che inizierà bene con ampi spazi di sole poi gradualmente ed in modo progressivo nell’arco della giornata noterete un incremento della copertura nuvolosa che verso sera andrà a coprire interamente la visione del cielo. Nella successiva notte ingresso anche della pioggia. Temperature sostanzialmente stabili rispetto alle giornate precedenti con minime notturne sempre tra -2 e 0 gradi mentre massime diurne comprese tra 10 e 12 gradi. Ventilazione in rinforzo nell’arco della giornata dai quadranti meridionali.

Domani sabato 25 gennaio: “la giornata peggiore della serie”, molta nuvolosità e piogge bagneranno il nostro territorio regionale e le temperature massime subiranno così una flessione, mentre le minime notturne, per effetto della maggiore nuvolosità inevitabilmente subiranno un incremento deciso . Qualità dell’aria in netto miglioramento. Brevissimi e poco significativi i momenti soleggiati che non vi ho indicato in mappa perché davvero poco significativi.

Domenica 26 gennaio: giornata nella quale avremo della nuvolosità ancora in transito alternata a sprazzi di sole. Possibilità qua e la di locali e residue piogge. Temperature grosso modo sui valori del sabato. Qualità dell’aria che resta buona.

Come ci piace fare al solito, vi auguriamo di cuore di trascorrere un sereno weekend in compagnia dei vostri cari! Grazie come sempre, da AssisiNews!