Festa degli Angeli 2022, tutto pronto a Santa Maria: il programma dell’iniziativa

Torna a Santa Maria la Festa degli Angeli 2022, organizzata dai Frati Minori a partire dal 2011 dopo la tragica scomparsa dei piccoli Alessandro, Emanuele e Gabriele. “Lo scopo della festa – spiegano gli organizzatori – è quello di pregare insieme i nostri Angeli custodi; la festa vuole anche continuare a ‘giocare’ con i figli che sono in cielo e di ritrovarsi insieme come un’unica famiglia. Nella festa tutto questo si manifesta nella preghiera fatta insieme, nel lasciarsi coinvolgere dalla festa, e nel condividere il pranzo portato da casa e consumato all’aperto come si faceva una volta”.

La Festa degli Angeli 2022 – che quest’anno ha come tema “Messaggeri di Pace” – si è aperta sabato con la testimonianza di Anna Mazzitelli e Stefano Bataloni genitori di Filippo Bataloni (un bambino prematuramente scomparso nel 2014 e che, all’età di due anni, ha scoperto di essere affetto da una grava malattia “Con la maglietta a rovescio”. Giovedì 15 settembre alle 21 al Refettorietto della Basilica di Santa Maria degli Angeli ci sarà invece un incontro sui santi bambini protettori della Festa 2022, “I pastorelli di Fatima”, in cui fr. Cornelio Pallares ofm racconta la loro storia. Sabato 17 settembre dalle 15 alle 18 nella parrocchia di santa Maria degli Angeli la seconda edizione del torneo di calcetto per ragazzi in memoria “di tutti i figli in cielo”, a seguire alle 21.15 in basilica il rosario animato dalle famiglie della Festa degli Angeli.

Domenica 18 settembre è invece il giorno clou della Festa degli Angeli 2022: la giornata si apre alle 10 con la celebrazione eucaristica in Basilica presieduta dal custode fra Massimo Travascio e animata dalle famiglie della Festa degli Angeli. In programma anche il Gemellaggio con Santuario Basilica Maria SS. Incaldana di Mondragone, in provincia di Caserta. La liturgia è animata anche dalla corale della parrocchia con la partecipazione del Coro voci bianche e coro giovanile del Conservatorio F. Morlacchi (Perugia) A seguire, l’esibizione dei piccoli sbandieratori di Assisi e l’estemporanea di pittura per ragazzi “I colori della Festa degli Angeli”. Dopo il pranzo al sacco nei giardini della piazza della Basilica, l’Alberghiero di Assisi offrirà il “dolce degli angeli”.

Nel pomeriggio sul vascone della Basilica l’animazione con il gruppo Perfetta Letizia, i ragazzi e i genitori della parrocchia e dell’oratorio di Santa Maria degli Angeli, Mister Sorriso di Taranto, il Coro delle Allegre Note di Rivotorto e tanti altri. All’interno del Santuario anche l’esposizione delle reliquie dei Pastorelli di Fatima alla venerazione dei fedeli, in collaborazione con il Santuario di Fatima che ha donato le reliquie. Infine, in piazza distribuzione delle magliette della festa degli Angeli 2022, la mostra degli elaborati grafici delle scuole del territorio. Al termine della festa vi sarà il consueto lancio di palloncini (biodegradabili). Tutto il ricavato delle varie iniziative verrà distribuito per opere caritative attraverso il “Dono degli Angeli”, “per far sì – concludono gli organizzatori – che la Festa non sia uno sterile ritrovarsi insieme per il semplice divertimento e non vuole neppure che diventi una delle tante sagre paesane”.

