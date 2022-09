Emma Pavanelli, candidata M5S, incontra i cittadini di Assisi domenica 18 pomeriggio

La senatrice uscente e ricandidata alla Camera Emma Pavanelli incontrerà i cittadini di Assisi e non solo. La senatrice, nata a Chiavari ma residente a Perugia, era stata eletta a rappresentare l’Umbria nel 2019, dopo che la Giunta per le elezioni del Senato aveva deciso che il seggio non assegnato alle politiche del 2018 in Sicilia avrebbe dovuto essere individuato in quella regione dove il M5S ha ottenuto la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, ossia in Umbria.

La senatrice Emma Pavanelli incontrerà i cittadini domenica 18 settembre alle 17 nella sede della Pro loco di Santa Maria degli Angeli in Piazza Garibaldi, avrà al suo fianco il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il consigliere regionale pentastellato Thomas De Luca. Nel programma del M5S tra l’altro si chiede un fisco più semplice e leggero, il salario minimo legale a 9 euro l’ora “per dire no alle paghe da fame”, il contrasto del precariato, il rafforzamento del reddito di cittadinanza, sì ai matrimoni egualitari e a una legge contro l’omotransfobia, sì allo ius scholae e sì all’educazione sessuale ed affettiva nelle scuole.

Vengono proposti modelli sostenibili di consumo energetico per ridurre le emissioni, i Superbonus edilizi, incentivi sulle rinnovabili, l’economia circolare e lo stop di nuove trivellazioni e nuovi inceneritori. Sul fronte della sanità, oltre ad aumentare le retribuzioni del personale sanitario, si chiede una gestione diretta dello Stato. In politica estera si chiede una “solida collocazione dell’Italia nell’Alleanza Atlantica e nell’Unione europea, ma con un atteggiamento proattivo e non fideistico, che renda l’Italia protagonista nell’ambito dei vari consessi”. Nel programma si sottolinea la contrarietà alla corsa al riarmo e si chiede una gestione a livello europeo di flussi migratori, debito comune, ed energy recovery fund, oltre alla riforma del Patto di stabilità e crescita.

© Riproduzione riservata