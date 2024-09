Festa degli Angeli 2024, si rinnova l’appuntamento in memoria degli figli in cielo: il programma

Anche quest’anno a Santa Maria degli Angeli andrà in scena la “Festa degli Angeli 2024 – in memoria dei nostri figli in cielo”. La Festa, arrivata alla quattordicesima edizione, asce dal desiderio di stare vicini ad alcune famiglie che hanno vissuto la perdita di un figlio. La vicinanza umana si è poi trasformata in preghiera presso il santuario della Porziuncola e dall’affidamento a Dio di quel dolore si è aperto uno spiraglio di luce e di speranza da cui è scaturito poi il voler stare insieme anche con un momento di gioia guardando il futuro con rinnovata fiducia.

Il 21 e 22 settembre, in collaborazione con i frati minori della Porziuncola, la parrocchia e tanti amici (tra i quali “Mister Sorriso” di Taranto e il santuario della Madonna Incaldana di Mondragone), si vivranno dunque due giorni nel ricordo di questi figli in cielo: preghiera, messa in Basilica e pranzo insieme nei giardini antistanti, animazione sul palco, giochi e tanto altro. “I Segni dell’amore: un corpo che ama” è il tema di quest’anno perché ricorrono 800 anni da quando, sul monte de La Verna, s. Francesco ricevette le Stimmate, i segni delle ferite sulla croce di Gesù, si vuole quindi ricordare l’evento dedicando il tema della Festa proprio all’amore di Dio che ha trasformato il corpo del Poverello di Assisi.

“Non si rimane indifferenti all’azione di Dio nella nostra vita, l’amore cambia l’animo e segna il corpo: così come s. Francesco divenne ‘immagine dell’Amato’ – spiegano gli organizzatori della Festa degli Angeli 2024 – anche noi, se riceviamo gesti di bene, di affetto e di amore, possiamo diventare specchio della bellezza di Dio, siano essi una carezza, un abbraccio o un bacio. E così, sperimentato l’amore in noi, possiamo a nostra volta donarlo con piccoli grandi gesti di bene, di affetto e di amore. Sabato 21, questo tema sarà interpretato da diversi artisti locali che dipingeranno una serie di pannelli che formeranno lo sfondo del palco dove avverrà l’animazione della domenica pomeriggio. Vi aspettiamo il fine settimana del 21-22 settembre 2024 alla Basilica di santa Maria degli Angeli – Porziuncola – Assisi”.

Questo il programma in sintesi della Festa degli Angeli 2024 (Info con tutti i dettagli nella locandina, clicca qui per ingrandire):

Venerdì 20 settembre alle 21 al Refettorietto della Porziuncola si terrà un incontro sul Santo Bambino protettore della festa 2024 San José Sànchez del Rio, a cura di fra Cornelio Pallares; sabato 21 settembre dalle 15 alle 18 nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli la quarta edizione del torneo di calcetto per i ragazzi in memoria di tutti i figli in cielo e alle 21:15 in Basilica il rosario aux flambeaux; domenica 22 alle 10 in Basilica la celebrazione eucaristica animata dalle famiglie, dalla Corale e dal coro dei bambini “Cuori a colori”; a seguire la firma del patto di amicizia con il Santuario Maria Santissima Incaldana di Mondragone e a seguire l’esibizione dei Piccoli di Sbandieratori di Assisi ed estemporanea di pittura. Dopo il pranzo al sacco sul prato della Basilica con il “dolce degli Angeli” offerto dall’Istituto alberghiero di Assisi. nel pomeriggio l’animazione con il gruppo “Perfetta letizia” e con i ragazzi e i genitori della parrocchia dell’oratorio di Santa Maria degli Angeli. In piazza ci saranno anche la pesca di beneficenza e la vendita delle magliette della Festa e una mostra degli elaborati grafici delle scuole del territorio; gran finale alle 17 con il lancio dei palloncini.

