Tentata rapina con siringa, rintracciato e denunciato il responsabile

Rintracciato e denunciato il responsabile della tentata rapina in via Giovanni Renzi, avvenuta a fine agosto. Si tratta di un ventiquattrenne, denunciato a piede libero per tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. L’accaduto nella tarda serata del 29 agosto, quando nei pressi dello Stadio degli Ulivi, allorquando il giovane ha tentato di rapinare un autista di pullman turistici, in visita nella città assisana, minacciandolo con una siringa a suo dire infetta.

Solo la prontezza del conducente – difesosi frapponendo tra sé e l’aggressore una valigia e respingendolo – ha fatto sì che il giovane fuggisse. A seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Assisi, guidati dal capitano Vittorio Jervolino, giunti nell’area di interesse, hanno raccolto le prime informazioni rese dalla vittima e da alcuni testimoni, dando inizio alle ricerche volte all’individuazione del presunto autore del reato. L’attività di indagine ha permesso agli operanti di rintracciare e identificare l’aggressore che è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per le suddette ipotesi di reato.

