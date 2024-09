Espresso Assisi, per un mese arrivano i “nuovi” treni turistici italiani targati FS

Presentati giovedì 19 settembre, alla stazione Roma Ostiense, i nuovi collegamenti autunnali di FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS Italiane: l’Espresso Langhe-Monferrato e l’Espresso Assisi. All’evento di presentazione hanno partecipato Tommaso Tanzilli, Presidente Gruppo FS Italiane, Alessandro Vannini Scatoli, Presidente FS Treni Turistici Italiani, gli assessori regionali Enrico Melasecche Germini e Paola Agabiti, oltre all’assessore comunale Fabrizio Leggio.

“I due treni autunnali di FS TTI – si legge in una nota – nascono con l’obiettivo di offrire un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile, di qualità alla bellezza del viaggio in treno, a bordo di carrozze completamente ristilizzate per garantire il massimo comfort verso destinazioni dall’alto valore storico, paesaggistico ed enogastronomico”. L’Espresso Assisi – dove i viaggiatori potranno accomodarsi nei confortevoli salottini privati – viaggerà sabato e domenica dal 5 ottobre al 1° dicembre, da Roma Termini ad Assisi, con fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. Il sabato la partenza è prevista alle 10.05 mentre il ritorno alle 18.00, la domenica invece si parte alle 8.30 e si rientra alle 16.58. I biglietti www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, App, biglietterie di stazione e self-service.

Come spiega su Facebook l’assessore Fabrizio Leggio, si tratta di “Una iniziativa estremamente interessante perché declina il viaggio in treno non più solamente dal punto di vista logistico ma concependo il viaggio stesso come parte integrante dell’esperienza. FsTreniTuristici infatti ha ‘ripreso’ nei magazzini di FS, i vecchi treni AnsaldoBreda che hanno fatto la storia delle ferrovie italiane, li ha interamente ristrutturati in chiave turistica, dotandoli di carrozza bar e carrozza ristorante, di una carrozza per il trasporto di biciclette, e di una nuova livrea azzurra che li rende riconoscibili, mettendoli a disposizione di alcune specifiche tratte turistiche per eccellenza. È per Assisi un grande onore essere stata scelta tra le prime di queste tratte ad essere attivate”.

