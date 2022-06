Festa della Ciliegia 2022, tutto pronto a Capodacqua di Assisi: il programma delle serate

(Foto in evidenza relativa all’edizione 2017) Torna la Festa della Ciliegia 2022 a Capodacqua di Assisi, dal 14 al 19 giugno 2022. Una grande sagra dedicata alle ciliegie in cui non manca il divertimento con aree dedicate alla musica e allo sport, “per mangiare, ballare, divertirci nuovamente insieme”, anticipano gli organizzatori.

La Festa della ciliegia nasce nel 1986 con lo scopo di valorizzare la ciliegia, frutto coltivato nella zona da secoli, e anche per apportare migliorie all’area della Parrocchia locale, poiché spazio associativo e di aggregazione per la popolazione capodacquese. Organizzata dalla Pro Loco Capodacqua – “Francesco Dattini”, in collaborazione con la Parrocchia S. Apollinare, propone iniziative artistiche, naturalistiche, culturali ed anche gastronomiche, dove non possono mancare i buoni e sfiziosi piatti con la

ciliegia e quelli tipici della cucina umbra, offrendo un connubio di arte, cultura, gastronomia, tradizione, spettacolo, gemellaggi e sport.

Durante la Festa della Ciliegia 2022, oltre a una cucina con un menù ricco di piatti tipici umbri (e alla ciliegia), si svolgono manifestazioni sportive di diverse tipologie come i tornei di calcetto senior e per i più piccoli. Previste molte serate animate da gruppi musicali e uno spazio pub per sostenere le attività musicali dei giovani. Questo il programma delle serate musicali alla Festa della Ciliegia 2022: martedì 14 giugno, Manuel Malanotte; 15 giugno, Orchestra Daniele Desideri; giovedì 16 giugno lo spettacolo Safari Show con Nicola Pesaresi e a seguire Mondo Cremonini Tribute Band; venerdì 17 giugno Yuri e Giorgia; sabato 18 giugno Orchestra Meraviglia; domenica 19 giugno Orchestra Felix. Tutte le sere al Cherry Village che apre dalle 20, oltre allo spazio cucina e all’angolo Goloso, anche la bottega della ciliegie.

(La manifestazione ha scelto di pubblicizzarsi su Assisi News e Assisi Eventi)

© Riproduzione riservata