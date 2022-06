Manutenzione straordinaria sulla rete idrica, disagi domani nell’assisano

Un inizio settimana senza acqua e con possibili cali di pressione nelle zone di montagna del Comune di Assisi a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica.

L’azienda Umbra Acque Spa, infatti, informa l’utenza interessata che a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione martedì 14 giugno 2022 dalle ore 9 alle ore 15 verrà sospesa l’erogazione idrica nella località Sant’Anna del Comune di Assisi e nella stessa giornata dalle 14 alle 19 potrebbero anche verificarsi cali di pressione e momentanee mancanze d’acqua nelle seguenti a San Presto, Porziano, Casacce , Monte Pascuccio e Pieve San Nicolò eSanta Maria di Lignan. Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445 .

Analoghi disagi, nella giornata del 14 giugno dalle 8 alle 17, tra Perugia e Gubbio. Verrà infatti interrotto il servizio nelle seguenti località: – Comune di Perugia Voc Castellaccio di Piccione e i potranno verificare cali di pressione/portata e/o interruzione del servizio nelle seguenti località: – Comune di Gubbio frazioni di Colpalombo, Carbonesca, Petroia, Scritto, Valdichascio, S. Cristina, Belvedere e – Comune di Perugia frazione di Fratticiola Selvatica.

