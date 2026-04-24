Festa della Liberazione 2026, le iniziative ad Assisi, Bastia e Bettona

Tante le iniziative per la Festa della Liberazione 2026 tra Assisi, Bastia Umbra e Bettona.

Il 25 aprile 2026, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’Amministrazione comunale di Assisi ha organizzato diverse iniziative, tra commemorazioni, ricordi e letture. Si inizierà alle ore 9, a Santa Maria degli Angeli, in piazza Garibaldi, con un omaggio floreale in memoria di Giovanni Becchetti, giovane angelano ucciso dai fascisti nel 1921. Alle 9.15, in piazza Martin Luther King, è prevista la deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti di tutte le guerre. Verranno letti testi commemorativi, a cura del Comune di Assisi e dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). La manifestazione si sposterà quindi nel centro storico di Assisi, in piazzale Trieste, dove alle 10.15 verrà deposta una corona d’alloro in onore ai caduti di tutte le guerre. Anche qui saranno proposte letture commemorative. Alle cerimonie interverrà il sindaco, Valter Stoppini.

Anche Bastia è pronta a celebrare il 25 Aprile, “una data fondamentale per la storia del nostro Paese, il giorno in cui l’Italia ritrova la propria libertà e i valori della democrazia”, sottolinea il Comune. Alle celebrazioni della Festa della Liberazione 2026 prenderanno parte l’ANPI Valle Umbra Nord, l’ANEI, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra – Sezione Assisi, l’A.N.C.R., l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo sezione “Ten. Col. Espartero Petrini” di Bastia Umbra. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità civili, religiose e militari. La mattina, la Banda Musicale di Costano accompagnerà il tradizionale omaggio ai Caduti presso i monumenti del territorio, in un percorso simbolico di memoria condivisa: si parte alle 9 da Costano, per poi passare a Ospedalicchio (ore 9.45) e poi Bastia Umbra (via Roma ore 10.15, piazza Mazzini ore 10.30 e di fronte al Comune alle 10.45). La cittadinanza è invitata a partecipare “per condividere insieme – conclude la nota – una giornata di Memoria, Unità e Partecipazione, nel segno della libertà e dei valori fondanti della Repubblica Italiana”.

Imfine il Comune di Bettona invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative organizzate in occasione dell’Anniversario della Liberazione: sabato alle ore 8:30 è in programma la deposizione della corona presso la stele commemorativa di via Partigiani.

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