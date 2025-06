Festa della Repubblica 2025 ad Assisi e Bastia Umbra: il programma del 2 giugno

Sono diversi gli eventi in programma ad Assisi e Bastia per la Festa della Repubblica 2025, in occasione del 79esimo anniversario della Festa che si celebra il 2 giugno.

Per quanto riguarda Assisi l’appuntamento è alle 11 in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, dove il sindaco Valter Stoppini, insieme ai consiglieri comunali eletti, ricorderà l’evento con un saluto istituzionale. Seguirà la consegna della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani a circa 150 ragazzi e ragazze che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2025. Alle ore 18.00, sempre in piazza Garibaldi, si terrà il concerto della Banda Musicale di Rivotorto, diretta dal maestro Antonio Diotallevi. Come segno di festa, le sedi comunali di Assisi centro e di Santa Maria degli Angeli saranno imbandierate con il tricolore italiano.

A Bastia le celebrazioni della Festa della Repubblica 2025 partiranno invece sempre il 2 giugno alle 21 in piazza Mazzini: la serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Erigo Pecci, a cui seguirà il concerto della Banda Musicale di Costano, che quest’anno celebra il 75° anniversario dalla sua fondazione, sotto la direzione del maestro Stefano Zavattoni. “La Festa della Repubblica – la nota del Comune – non rappresenta solo una ricorrenza istituzionale, ma un’occasione per riaffermare i valori fondanti della nostra democrazia: uguaglianza, partecipazione, giustizia sociale, diritti civili e dignità del lavoro. Valori che costituiscono il cuore della Repubblica e le basi di una società più equa, inclusiva e solidale. Un momento di incontro e riflessione condivisa, per ritrovarci come comunità attorno ai principi che guidano la nostra convivenza civile e democratica. La cittadinanza è invitata a partecipare”.

