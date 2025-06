Festa della Repubblica 2025, onorificenze per 27 umbri: c’è anche Bianca Maria Tagliaferri

C’è anche un po’ di Assisi tra le onorificenze assegnate nel corso della cerimonia di celebrazione del settantanovesimo anniversario della fondazione della Repubblica, organizzata dalla Prefettura di Perugia in collaborazione con il Comune capoluogo, con la Regione Umbria, con la Provincia e con il Comando Militare Esercito Umbria. Tra gli insigniti c’è infatti Bianca Maria Tagliaferri, già dirigente scolastica all’Alberghiero di Assisi e oggi consigliera regionale. Questo l’elenco degli insigniti a Perugia per la Festa della Repubblica 2025:

Grande ufficiale: Luciana Cardinali (fondatrice Comitato per la vita “Daniele Chianelli”) e Franco Chianelli (presidente Comitato per la vita “Daniele Chianelli).

Commendatore: generale Francesco Mazzotta (Perugia, comandante Regionale Umbria Guardia di Finanza), maggiore Claudio Zeni (Valfabbrica, ufficiale dell’Arma dei carabinieri).

Cavaliere: Angelo Carbonetti (Foligno, restauratore di organi a canne), Eduardo Fernandes (Pietralunga, appuntato scelto qualifica speciale Arma dei carabinieri), Mirko Gori (Spoleto, assistente capo coordinatore Polizia penitenziaria), Giuliana Leandri (Città di Castello, insegnante in pensione), Mario Lisi (Cannara, luogotenente Arma dei carabinieri), Francesco Matarrese (Umbertide, colonnello dell’Esercito italiano), Gianluca Mosca (Perugia, vigile del fuoco in quiescenza), Paolo Piccioni (Spoleto, pensionato del Polo mantenimento armi leggere di Terni del Comando Logistico dell’Esercito), Alberto Spitoni (Spoleto, luogotenente qualifica speciale Arma dei carabinieri), Bianca Maria Tagliaferri (Perugia, dirigente scolastica), Marco Terzetti (Corciano, pensionato), Maria Trani (Perugia, dirigente regionale in pensione), Mario Zucchetti (Corciano, imprenditore).

A Terni, invece, in occasione della Festa della Repubblica 2025 sono stati ‘premiati’ Sergio Carsili, Alessandro Fanano, Giovanni Fiordineve, Daniela Pelini Levi, Raffaele Pirozzi (Cavaliere); Eros Brega, Maria Cristina Di Lello, Roberto Nini e Lucia Raffaella Palma (Ufficiale); e Stefano Lupi (Commendatore).

