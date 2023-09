Carrozzelle 2023 ad Assisi, quest’anno è record: dureranno 15 giorni

Tornano e si ‘allungano’ le carrozzelle 2023 ad Assisi: anche quest’anno tornerà l’allestimento alle spalle del Teatro Lyrick per il tradizionale Luna Park. Un tradizione storica ad Assisi per le festività di San Francesco. Indimenticabili per i giovani assisani di quel tempo l’inizio degli anni ’90, con le carrozzelle che erano posizionate nel parcheggio di Porta Nuova proprio ad Assisi. Successivamente il luna park era stato spostato al parcheggio alle spalle del Teatro Lyrick. Con i lavori del PalaEventi, le giostre erano però finite in un parcheggio della zona industriale. Dopo le polemiche per gli scarsi guadagni sono tornate nella loro storica location angelana.

Le carrozzelle 2023 ad Assisi, che tornano in città dopo l’assenza dell’anno scorso, saranno inaugurate – come spiega ad Assisi News il coordinatore del parco divertimenti Lewis Carbonini – il 23 di settembre alle 15.30 con l’inaugurazione alla presenza del sindaco, Stefania Proietti, del vicesindaco Valter Stoppini, e del comandante dei vigili urbani Antonio Gentili e dureranno fino all’8 ottobre, per un totale da record di 15 giorni. Al luna park a Santa Maria degli Angeli saranno presenti tante attrazioni. Oltre a quelle ‘tradizionali’, molte novità e prelibatezze per tutti i gusti. Il Luna Park da 70 anni costituisce, con la fiera delle bancarelle nel centro storico, un momento di aggregazione sociale ed importante nell’ambito delle festività in onore di San Francesco Patrono d’Italia.

