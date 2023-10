Fiera dei Morti 2023 a Santa Maria degli Angeli, si rinnova la tradizione (foto)

Tante bancarelle e tanti curiosi: e per il lungo weekend di Ognissanti, oltre agli appuntamenti di Unto e al premio Falchetti, nel centro storico torna anche la processione di Sant'Annessa

(Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it) Un ponte di Ognissanti ricco di visitatori ed eventi ad Assisi e in tutto il comprensorio, e oggi lunedì 31 ottobre anche la tradizionale Fiera dei Morti 2023 a Santa Maria degli Angeli. Un appuntamento, che andrà avanti per tutta la giornata, che richiama come ogni anno tante persone, cittadini, curiosi e turisti.

Ad anticipare la festività di Ognissanti, gli appuntamenti di Unto 2023 – qui il programma (tra l’altro domani, 1 novembre 2023, si rinnoverà l’appuntamento con il premio Federico Falchetti) e quelli del territorio, il 31 ottobre nella cittadina della Porziuncola le tradizionali bancarelle. Libri, oggetti per la casa, abbigliamento, alimentari, piante, giocattoli e oggettistica varia tra le possibilità di acquisto. Ma anche il classico croccante, cibi dolci e salati.

Tanti i curiosi per una semplice passeggiata o un acquisto, in una giornata in cui – al netto di qualche goccia – a farla da padrona è stato il sole. Tante le bancarelle alla fiera dei Morti 2023 a Santa Maria degli Angeli, distribuite sulla piazza principale, in via Alcide De Gasperi, in via Becchetti e fino a via Raffaello.

In questo ponte di Ognissanti 2023 torna anche la commemorazione dei defunti nella notte di Sant’Annessa. La Compagnia dei Cavalieri del Colle del Paradiso organizza, come da tradizione, questo appuntamento che si terrà venerdì 3 novembre presso la Chiesa di Santa Maria degli Episcopi (Chiesa del Cimitero). Alle ore 17,45 il ritrovo; alle ore 18,30 la visita al Cimitero; alle ore 19,30 la Messa presieduta dal Vescovo Sorrentino; alle ore 20,30 agape fraterna presso il ristorante La Rocca (prenotazione obbligatoria al +39 335.8002495).

La processione viene fatta ogni anno per ‘esorcizzare’ la paura di una storia secondo cui il monastero di Sant’Annessa (Agnese), poco fuori Porta Perlici, distrutto dai saraceni, che ne trucidarono le suore, sarebbe infestato di spiriti. Secondo la leggenda, nell’anniversario della violenza se ne sentono ancora le urla da dentro le mura della città, come accadde quella notte alla popolazione impotente, chiusa nelle mura. Ma nella notte tra il primo e il due novembre suona ancora la campana del convento distrutto e chiama a raccolta tutti i morti dell’anno per la messa in commemorazione dei defunti. Essi scendono da Porta Perlici verso il cimitero fino al sito dell’antico monastero, nella valle del Tescio, dove il prete morto per ultimo celebrerà la messa.

Spiegazione di Sant’Annessa 2021 da 101 cose da fare ad Assisi, fotogallery © Redazione Assisi News

© Riproduzione riservata