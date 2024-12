Focaracci dell’Immacolata 2024 ad Assisi, doppio appuntamento alla Rocca e ad Armenzano

Si rinnova sabato 7 dicembre ad Assisi, la tradizione dei focaracci dell’Immacolata 2024, un evento organizzato per mantenere e rinverdire quella tradizione popolare molto cara alla campagna circostante la città di Assisi.

Per la vigilia dell’8 dicembre, infatti, numerosi fuochi si accendevano all’imbrunire. L’obiettivo era di formare così un immenso presepe per annunciare le imminenti festività natalizie. Sono due i focaracci dell’Immacolata 2024. L’appuntamento ‘storico’ è quello organizzato dagli Amici della Montagna alla Rocca Maggiore: appuntamento il 7 dicembre alle alle 17 con caldarroste e vin brulé attorno al tradizionale e maestoso focaraccio; l’associazione ringrazia i commercianti e il Comune che rendono possibile l’appuntamento unitamente a sostenitori come Daca, Saio, Top Melon Umbria e Nab Recuperi.

L’appuntamento è “storico” perché neanche nel 2020 l’evento si è fermato visto che, grazie all’inventiva del Presidente Claudio Rossi e del consiglio direttivo degli Amici della Montagna, era stato fatto brillare un raggio di luce dalla collina della Rocca Maggiore per illuminare la notte del 7 e dell’8 dicembre. Non sarà possibile accedere alla Rocca Maggiore con l’auto ma il mezzo potrà essere lasciato al parcheggio più vicino, quello di Piazza Matteotti. La via per raggiungere a piedi il luogo del focaraccio verrà illuminata dalle fiaccole. La manifestazione si svolgerà indipendentemente da qualsiasi condizione atmosferica.

Prima di quello alla Rocca, ad Armenzano alle 17, il gran fuoco dell’Immacolata, in questo caso a cura della locale Pro Loco in collaborazione con il Comune di Assisi. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisinews.it)

