Brutto incidente a Capitan Loreto di Spello, un’auto si ribalta (video)

Incidente a Capitan Loreto di Spello. Dalle prime informazioni una vettura guidata da un uomo avrebbe perso il controllo e si sarebbe ribaltata colpendo una seconda vettura con alla guida una donna ed a bordo una minore.

L’accaduto il via delle Regioni intorno alle 18 di mercoledì 4 dicembre. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e mezzi del 118. Diversi i residenti scesi in strada in una via abitata e trafficata.

Sempre dalle prime informazioni gli occupanti dei mezzi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Non ci sarebbero feriti gravi. Tanta la paura e ingenti danni ai mezzi.

(Articolo in aggiornamento)

© Riproduzione riservata