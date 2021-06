Giornate dantesche 2021, visita guidata gratuita a San Francesco sabato 26 giugno

Le Giornate Dantesche 2021 di Foligno celebra i 700 anni dalla morte di Dante. Molte le iniziative fra le quali le visite guidate a tema dantesco, sia a Foligno che ad Assisi grazie al coinvolgimento di quest’ultima nel programma della manifestazione folignate. L’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria sabato 26.06 propone una visita guidata gratuita alla Basilica di San Francesco dal titolo: San Francesco e la Basilica con gli occhi di Dante. L’ itinerario tematico si svolgerà all’interno della Basilica di San Francesco con approfondimenti sul Santo e la sua figura attraverso gli occhi di Dante e degli artisti che hanno realizzato le celebri decorazioni.

Le visite guidate sono gratuite, è previsto il costo di 2.50 euro per il noleggio degli auricolari per la visita all’interno della Basilica di San Francesco. La prenotazione è obbligatoria: info@assoguide.it 075.815228 339.3390103. Appuntamento ore 16 presso l’ufficio informazioni nella Piazza Inferiore della Basilica. Tra gli altri eventi delle Giornate Dantesche 2021 da segnalare, sabato 3 e domenica 4 luglio alle 21 a Palazzo Trinci a Foligno, un gioco di ruolo ispirato alla Commedia in collaborazione con CoopCulture e Protemus, mentre a settembre doppia iniziativa ad Assisi. Domenica 5 settembre alle 8.30 “Eremi e castelli della Fertile Costa: il Monte Subasio al tempo di Dante”, escursione in collaborazione con la sezione di Foligno del CAI, mentre domenica 26 settembre alle 21, al Sacro Convento di Assisi, un concerto di Simone Cristicchi. Il programma completo e sempre aggiornato a questo link.

