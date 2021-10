Giornate FAI d’Autunno in Umbria 2021, il programma delle iniziative sabato 16 e domenica 17 ottobre

C’è anche Assisi con il campanile di San Rufino per la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto. Torna la grande festa delle Giornate FAI d’Autunno in Umbria 2021, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Con energia, coraggio, voglia di fare, di migliorare e migliorarsi, di condividere e soprattutto con una passione travolgente per il nostro Paese, oltre 5.000 tra delegati e volontari FAI sono pronti a far innamorare tutti gli italiani dell’Italia. L’opportunità, ogni anno nuova e diversa, per accostarsi a un patrimonio smisurato e policromo, raccontato per l’occasione con l’entusiasmo contagioso di tutti i giovani che sposano la missione culturale del FAI: diffondere e coltivare la consapevolezza che l’Italia custodisce tesori inestimabili, fondamento dell’orgoglio che ogni cittadino prova davanti all’eccezionale bellezza del Paese e solida base su cui costruire la prosperità del futuro. Le Giornate FAI sono, dunque, un incontro sentimentale, un abbraccio collettivo tra i visitatori e l’ambiente che li circonda, prodigo di natura, arte e storia. In una parola: cultura.

Il catalogo dei luoghi visitabili è, come di consueto, amplissimo così come tantissime sono le tipologie rappresentate: dai complessi religiosi ai palazzi, dai castelli alle aree archeologiche, dai piccoli musei ai parchi e giardini storici, e ancora borghi, aree naturalistiche, luoghi produttivi e molto altro. Inoltre, in occasione del centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate concederanno l’accesso straordinario in 42 loro luoghi-simbolo di significativa importanza storica e istituzionale. Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI. È infatti suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi al FAI online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. Agli iscritti saranno dedicate aperture speciali. Prenotazione online consigliata (salvo diverse indicazioni segnalate sul sito) su www.giornatefai.it; i posti sono limitati. N.B. il programma potrebbe subire variazioni. La realizzazione dell’evento nelle singole Regioni dipenderà dal loro colore nella settimana dell’11 ottobre.

Le Giornate FAI d’Autunno in Umbria 2021 si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97). A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo libero, utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Gli iscritti al FAI o chi si iscriverà in occasione dell’evento potranno beneficiare di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali. Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso sarà possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai luoghi di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio. Le Giornate FAI d’Autunno 2021, anche in Umbria, sono rese possibili grazie al fondamentale contributo di importanti aziende illuminate:

FinecoBank, Multicedi. Grazie inoltre a Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, costituita da Leonardo nel 2018, che nasce per favorire il dialogo con la società civile, promuovere la cultura industriale e d’impresa e valorizzare il proprio patrimonio culturale e museale; a Edison, storica azienda amica del FAI da sempre impegnata per la salvaguardia dei luoghi e delle realtà di interesse culturale, turistico e sociale presenti nel nostro Paese e a Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI, che ha donato il suo prodotto per l’iniziativa.

L’evento si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di Regione Umbria, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Si ringrazia per la collaborazione il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate che, in occasione del centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, concedono l’apertura, durante le Giornate FAI d’Autunno, di alcuni loro luoghi simbolo.

Questo il programma delle giornate Fai d’Autunno in Umbria 2021 (per ulteriori informazioni, prenotazioni, eventuali documenti da presentare, eventuali variazioni di orario e ulteriori specifiche va consultato questo link)

ASSISI – CAMPANILE DI SAN RUFINO

Sabato: 11:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

Note: Due visite durante la mattinata: la prima alle 11:30, la seconda alle 12:00. Due visite nel pomeriggio: la prima alle 15:30, la seconda alle 17:30 (con tramonto) solo per iscritti FAI.

Domenica: 10:30 – 13:00 / 15:30 – 18:30

Note: Due visite durante la mattinata: la prima alle 10:30, la seconda alle 12:00. Due visite nel pomeriggio: la prima alle 15:30, la seconda alle 17:30 (con tramonto) solo per iscritti FAI.

PASSEGGIATA CULTURALE NELL’ASSISI INSOLITA

L’apertura nelle Giornate FAI d’Autunno in Umbria 2021 prevede una suggestiva passeggiata e la scoperta di alcuni ambienti nascosti, normalmente non fruibili. Nelle giornate di autunno sarà aperto eccezionalmente l’oratorio di San Rufinuccio, all’interno del quale si possono osservare da vicino le sinopie (disegni preparatori per la pittura ad affresco) relative agli affreschi raffiguranti le storie della Passione di Cristo ad opera di Puccio Capanna, allievo di Giotto attivo ad Assisi, attualmente situate all’interno del museo Diocesano. Da qui partirà il percorso: i partecipanti avranno quindi l’opportunità di osserveranno prima l’opera nel museo e poi San Rufinuccio, il luogo in cui era posta. A conclusione della passeggiata i visitatori avranno l’opportunità di scoprire la chiesa di San Giacomo di Muro Rupto nella sua essenza.

ORARIO

Sabato: 15:00 – 17:30

Note: Due visite nel pomeriggio: la prima alle 15:00, la seconda alle 16:30.

Domenica: 10:00 – 11:00 / 15:00 – 17:30

Note: Una visita mattutina ore 10:00. Due visite nel pomeriggio: la prima alle 15:00, la seconda alle 16:30.

BOSCO DI SAN FRANCESCO Apertura sabato e domenica 10:00 – 18:00

Gli altri luoghi aperti nelle giornate Fai d’Autunno in Umbria 2021

CARAPACE DI BEVAGNA

Sabato: 15:00 – 18:00

Domenica: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

GUALDO TADINO

Il Museo dell’Emigrazione Pietro Conti rimarrà aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Le visite guidate si svolgeranno alle 10:00 e alle 12:00, alle 15:00 e alle 17:00 sia il sabato che la domenica.

FOLIGNO

Domenica: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00 con partenza da piazza Piermarini, itinerario per le vie dedicate a personaggi illustri di Foligno.

MAGIONE

Visita al Castello di Antria Sabato: 15:30 – 18:30; Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

Visita al Santuario del Soccorso Sabato: 16:00 – 17:00; Domenica: 09:30 – 12:00 / 15:30 – 17:30

PERUGIA

Chiesa e Complesso di Santa Giuliana

Visite sabato 16 e domenica 17 ottobre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Arconi: Sala Gotica dal Medioevo ad oggi

Visite sabato 16 ottobre, dalle 10.30 alle 12

Ex Convento di Santa Maria Maddalena: Sabato: 10:00 – 12:30 e Domenica: 10:00 – 12:30

GUBBIO (PG)

Chiesa di Santa Croce della Foce

Visite domenica 17 ottobre, dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 18

SELLANO (PG)

I mulini di Molini e Casa Rampi: Museo della Civiltà contadina

SPOLETO (PG)

La Fascia olivata Spoleto-Assisi: a spasso sul sentiero degli ulivi

Percorso domenica 17 ottobre alle ore 10.30

TODI (PG)

Palazzo Atti-Pensi

Visite domenica 17 ottobre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

AVIGLIANO UMBRO (TR)

Avigliano Umbro: un antico castello lungo la via Amerina

Percorso sabato 16 e domenica 17 ottobre, dalle ore 10 alle 18

TOSCOLANO

Percorso sabato 16 e domenica 17 ottobre, dalle ore 10 alle 18

Passeggiata naturalistica tra i borghi di Toscolano e Santa Restituta

Percorso sabato 16, dalle ore 10 alle 13, e domenica 17 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30

ORVIETO (TR)

Cappella di San Giovanni XXIII – Caserma Nino Bixio

Visite sabato 16 e domenica 17 ottobre, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30

Complesso di San Domenico

Visite sabato 16 e domenica 17 ottobre, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17

