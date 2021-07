Giù in strada!, iniziativa dell’associazione Interstizi domenica 25 a Santa Maria

Domenica 25 Luglio l’associazione Interstizi invita tutta la cittadinanza a scendere “Giù in strada!”. Nella via principale di Santa Maria degli Angeli , viale Patrono d’Italia e piazza del Capitano del Popolo, Interstizi allestirà dei salotti urbani: piccole isole di relax realizzate con gli oggetti recuperati da La ricicleria di Alex Trabalza.

“La filosofia del riuso – anticipano gli organizzatori – si incrocia con quella del vivere gli spazi urbani e della riscoperta dei giochi di strada. Grandi e piccoli potranno godersi la strada, giocando una partita a dama o saltando alla campana! Grazie al supporto della Pro loco di Santa Maria degli Angeli e il patrocinio del Comune di Assisi, domenica con Giù in strada sarà possibile vivere l’ambiente urbano in modo diverso e interagire con l’Associazione per esprimere la propria opinione riguardo alcune tematiche della città”.

“Guardiamo con occhi diversi la città, scoprirete nuovi modi di vivere gli spazi urbani, una piazza e un viale come non li avete mai visti!”, scrivono infatti gli organizzatori, ricordando che i salotti sono aperti a tutti e GRATUITI! Sul luogo andranno rispettate le misure di sicurezza in contrasto al Covid-19: igienizzazione frequente delle mani, distanziamento e mascherina laddove non si possa rispettare la distanza di sicurezza. Ulteriori info ed eventuali cambiamenti sulla pagina dell’evento.

© Riproduzione riservata