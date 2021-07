Meteo Assisi 23-25 luglio 2021, nuovo weekend di grande caldo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 23-25 luglio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, fase nuovamente calda sul nostro territorio che ha un po’ tradito le attese. I segnali che ci davano i modelli sembravano mettere in evidenza una seconda parte di questa settimana sicuramente con valori termici in aumento ma decisamente “più umani” e invece il calore sembra non essere stato minimamente scalfito dalla pioggia del fine settimana scorso. La goccia fredda “in quota” che ci aveva interessati nel precedente fine settimana ha infatti portato solo un breve refrigerio in quanto la struttura complessiva dell’alta pressione è rimasta inalterata. Tassi di umidità sulle nostre pianure che sono tornati a crescere per effetto degli alti valori di pressione e geo-potenziale che hanno creato i presupposti per un incremento del disagio fisico dovuto allo schiacciamento dell’aria dall’alto verso il basso. Tale resterà questa situazione per tutto il weekend in corso, poi nel corso della prossima settimana i valori termici dovrebbero tornare sui valori medi del periodo.

Vediamo perciò le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 23-25 luglio 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata, passaggi di nubi nel corso delle ore pomeridiane con bassissimo o del tutto assente rischio di fenomeni associati. Caldo moderato in pieno giorno con massime sulle pianure intorno 34-35 gradi (2-3 gradi oltre il normale). Minime della notte tropicali. Ventilazione debole dai quadranti occidentali.

Sabato: giornata sempre calda e soleggiata con scarsa nuvolosità nel corso del pomeriggio. Temperature intorno 35-36 gradi (3-4 gradi oltre la norma). Minime della notte invece “tropicali” con valori termici intorno 20 gradi (5-6 gradi oltre la norma). Ventilazione sempre occidentale debole.

Domenica: maggiore nuvolosità in transito nel corso della giornata. Sole a tratti disturbato dalla presenza delle nubi. Temperature massime in lieve diminuzione (intorno 34 gradi) per effetto della maggiore nuvolosità presente e per la ventilazione che sarà moderata dai quadranti meridionali. Caldo e poco refrigerio anche di notte.

Per concludere come sempre un breve cenno al tempo per la prossima settimana che vedrà gradualmente una riduzione dei valori termici sulle nostre pianure assieme ad un incremento dell’instabilità diurna che sarà responsabile della formazione di temporali. Clima via via più gradevole.

A tutti voi e a tutti i vostri familiari un caro saluto da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews!

© Riproduzione riservata