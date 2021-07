Parco del Monte Subasio, Assisi Domani: “Nuove azioni per il rilancio del turismo”

A pochi giorni dalla firma della convenzione fra i Comuni di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina e ancor prima dell’entrata in vigore prevista per il prossimo 1° agosto è stato presentato presso la Sala della Conciliazione il progetto di valorizzazione e sviluppo del Parco del Monte Subasio. Si tratta del progetto di valorizzazione dell’offerta turistica del Subasio, cofinanziato dalla Regione, attraverso il potenziamento dei prodotti turistici legati al relax in natura, allo sport e attività all’aperto, puntando sull’ambiente e il paesaggio uniti all’intrattenimento e all’enogastronomia

“È ben noto – scrive Gianfranco Martorelli, segretario di Assisi Domani – che il Turismo ha tempi veloci e ben chiara era la consapevolezza della necessità di essere pronti con nuove proposte subito già alla ripresa della possibilità di flussi turistici. Pertanto già nell’estate del 2020 l’Associazione dei Comuni, con Assisi capofila, ha fatto sinergia con le agenzie di viaggio e tour operator FIAVET (con il coordinamento di Federico Tagliolini, presidente di Fiavet Umbria) cominciando a lavorare insieme per essere pronti con un progetto di rilancio turistico forte dell’offerta di ben 62 Pacchetti Turistici dedicati”.

“Cosa significa tutto ciò? – si chiede Assisi Domani – Significa un ampliamento strutturale e non estemporaneo della gamma di offerta turistica nell’ambito del progetto complessivo Destinazione Assisi, con la proposta e la promozione di pacchetti turistici naturalistici, sportivi e di avventura volti al prolungamento della permanenza media turistica, con tutti i benefici conseguenti su tutta la filiera. Molti altri attori di questa filiera sono coinvolti e chiamati a collaborare per fornire al Turista una esperienza unica: alloggio e ristorazione, animazione , intrattenimento, musei , guide naturalistiche. D’altro canto, parimenti importante, vi è il fatto che il Subasio sarà maggiormente compreso come bene comune di tutti i cittadini: sarà maggiormente vissuto, curato e tutelato. Anche tutti noi appartenenti a questo territorio avremo l’opportunità di meglio conoscere ed apprezzare il nostro Parco del Monte Subasio con tutte le sua bellezze”.

