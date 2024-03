Gran Tour Perugia, domani e dopodomani un fine settimana tra Assisi e il capoluogo umbro

Assisi e Perugia le città protagoniste del fine settimana di visite guidate con Gran Tour Perugia che prosegue con i suoi itinerari tra storia, arte e cultura mettendo sotto i riflettori, i prossimi giorni, la maestosa Basilica di San Francesco della città serafica e le origini etrusche del capoluogo umbro, passando per i panorami mozzafiato della Torre degli Sciri del capoluogo umbro.

Primo appuntamento sabato 23 marzo alle 16 con il tour nella Basilica di San Francesco ad Assisi per riscoprire una delle chiese più straordinarie d’Europa. Basilica papale, la summa dell’arte medievale, la maestosa struttura racchiude in sé un’infinità di capolavori artistici e architettonici, primo tra tutti il celebre ciclo pittorico di Giotto con “Le storie di San Francesco”, considerato patrimonio dell’umanità. Luogo di devozione e mistico ha visto transitare nei suoi ambienti, nell’arco di secoli, milioni di pellegrini giunti per innalzare le loro preghiere al cospetto dell’Alter Cristus, il Poverello di Assisi.

Costo della visita guidata euro 15, gratuita fino ai 12 anni (nel costo sono inclusi gli auricolari)

Domenica 24 marzo si inizia alle 10.30 con “Perugia etrusca” trekking urbano-archeologico che si snoda lungo le vie e dei vicoli meno conosciuti dell’acropoli, seguendo le antiche mura e le rispettive porte. Durante la passeggiata, ideale sia per turisti che per cittadini curiosi, si andrà alla scoperta del suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica e opera della maestria costruttrice etrusca, costruito nella seconda metà del terzo secolo a.C. Costo della visita guidata comprensivo di biglietto di ingresso per il Pozzo Etrusco euro 16 a persona, euro 10 da 6 a 10 anni, gratuito fino a 6 anni non compiuti.

Sempre domenica ma alle 16 torna l’apprezzatissima “Perugia dall’alto”, originale visita alla Torre degli Sciri, con la sua altezza di 42 metri, unica rimasta fra quelle che nel Medioevo andavano a caratterizzare il profilo urbano del capoluogo umbro. Gradino dopo gradino, Caterina Martino, in veste di narratrice, racconterà storia e aneddoti, fino ad approdare sulla splendida terrazza dove si apre un panorama mozzafiato su tutta la città. Durante il percorso, anche un passaggio alle due cappelle di San Michele e di San Salvatore, recentemente restaurate.

Costo della visita guidata euro 15 a persona, gratuita fino a 12 anni.

