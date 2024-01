Grande successo ad Assisi con i Virginia State Gospel Choir in concerto (foto)

Straordinario gospel in Piazza del Comune martedì 2 gennaio per iniziare il nuovo anno in una Assisi gremita

Grande successo ad Assisi con i Virginia State Gospel Choir, uno dei cori più rinomati della scena gospel statunitense. Una Piazza del Comune gremita martedì 2 gennaio, tanto pubblico in una Assisi piena di gente. Con un’imponente presenza scenica formata da grandissimi elementi e un altissimo livello tecnico, il Virginia State Gospel Choir è tra i cori più attivi e rinomati della scena gospel statunitense. Fondato nel 1971, il coro è composto da giovani musicisti laureati alla Virginia University e da solisti di altissimo livello.

Il Virginia State Gospel Choir ha veicolato nuovamente la tradizione con uno show giovane e moderno proponendo una musica fortemente influenzata da sonorità afroamericane, rhytm & blues e soul che hanno fatto nuovamente entrare il pubblico in un’atmosfera che ha unito spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere, in una Piazza del Comune divertita e pienissima, dopo il successo della notte di Capodanno.

Tantissimi gli spettatori che hanno affollato la Piazza centrale di Assisi, una città da giorni piena di visitatori che riempiono vie e vicoli in queste festività natalizie. Tanto divertimento con lo spettacolare scenario natalizio di luci e colori, in una città davvero piena di vita. Musica e divertimento, con i tanti presenti entusiasti e contenti per un altro evento di successo. Il concerto è stato organizzato dalla Città di Assisi e rientra negli eventi delle manifestazioni in programma per il periodo di Natale 2023 e fino all’Epifania 2024.

Foto: Mauro Berti ©️BN COM

