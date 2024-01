Giochi inclusivi a Santa Maria degli Angeli, serviranno per tutti i bimbi

Nella zona di Santa Maria degli Angeli sono stati installati nuovi giochi inclusivi per i bambini grazie a 32 mila e 474 euro assegnati dal fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Per la precisione una parte di questa cifra, 22 mila euro, è servita per un’altalena con cestone, un percorso con il ponte tibetano e lo scivolo e il pavimento antitrauma; tutti i giochi sono stati realizzati con strutture in alluminio.

L’altra parte delle risorse è stata impiegata per lavori di manutenzione dell’area verde situata nella zona centrale e molto frequentata davanti alla basilica della Porziuncola in fondo ai giardini. “Il finanziamento ottenuto – commenta l’assessore alle politiche per la disabilità Paolo Mirti – rientra nel progetto di abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l’inclusione delle persone con disabilità. In questo caso abbiamo pensato, come amministrazione comunale, ai bambini diversamente abili che hanno il diritto di non essere penalizzati nel gioco e nella socialità con i coetanei in una area verde molto frequentata da bambini, giovani e famiglie”.

Dal 2019 la giunta ha cominciato a installare giochi inclusivi, tra cui alla scuola materna “Cimino” – che, con la realizzazione dell’asilo nido comunale, diventerà il primo polo scolastico 0-6 anni di Assisi. Come spiegava all’epoca la giunta, “La quasi totalità dei giochi scelti sono inclusivi e adatti per tutti, progettati secondo i criteri dell’universal design, poiché le problematiche legate all’abbattimento delle barriere architettoniche sono da sempre all’attenzione di questa amministrazione. Le scelte dei giochi per bambini e degli arredamenti sono state fatte cercando di accontentare il più possibile le esigenze dei dirigenti scolastici espresse e comunicate in base alle attività pianificate. In due plessi oltre ai classici giochi saranno installati degli attrezzi che formeranno dei percorsi di equilibrio e di particolare attività motoria oltre che diverse vasche per la predisposizione di un orto botanico. In altri due plessi verranno predisposte diverse aree lettura dove i bambini direttamente a contatto con la natura potranno dilettarsi nell’ ascolto di piacevoli narrazioni scelte all’interno di un progetto didattico.

