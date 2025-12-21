Grande successo per il gran concerto di Natale dei vigili del fuoco (foto e video)

Una Basilica Superiore di San Francesco gremita ha accolto il “Gran Concerto di Natale – Musica per il sociale”, evento promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino insieme al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a sostegno dell’Istituto Serafico di Assisi.

La serata, affidata alla Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sotto la direzione del maestro Donato Di Martile, con la partecipazione del tenore Francesco Grollo, del pianista Antonio Camponogara e del compositore Francesco Sartori e presentata dalla giornalista Costanza Calabrese, ha unito qualità artistica e attenzione al sociale, nel clima più autentico del Natale.

Con questa iniziativa la BCC di Spello e del Velino conferma il proprio impegno a favore del territorio e delle comunità, rinnovando la vicinanza all’Istituto Serafico di Assisi: una realtà che ogni giorno accompagna bambini e giovani adulti con disabilità in percorsi riabilitativi, psicoeducativi e di assistenza socio-sanitaria. Un sostegno che si traduce in attenzione reale verso chi vive la fragilità e verso le famiglie. Il concerto di Natale ha registrato un’ampia partecipazione, testimoniando ancora una volta quanto la musica sappia trasformarsi in un’occasione concreta di condivisione e responsabilità collettiva.

