La Sir Sicoma Monini campione del mondo per la terza volta (foto e video)

La finale in Brasile terminata pochi minuti fa, battuti i giapponesi dell’Osaka Blueton

22 Dicembre 2025 Sport

La Sir Sicoma Monini campione del mondo per la terza volta (foto e video)

La Sir Sicoma Monini è campione del Mondo per la terza volta nella storia: si tratta della terza vittoria in altrettante partecipazioni al Mondiale per club, un netto 3-0 contro l’Osaka Blueton. Dominati i primi due set vinti con 25-20 e 25-21, sul terzo c’è più da sudare ma dopo una rimonta mozzafiato il punto decisivo del 29-27 è stato di Simone Giannelli, come si può vedere in questo video. La Sir aveva già vinto nel 2022 e nel 2023 e questo prestigioso titolo si aggiunge alla Champions League, ai due scudetti e alle 4 Coppe Italia (Maggiori informazioni e foto nelle prossime ore)

