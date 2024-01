Historia, Tango Nuevo, tutto esaurito al Lyrick per lo spettacolo di musica e danza (foto)

Teatro Lyrick di Assisi tutto esaurito per Historia, Tango Nuevo ai confini del jazz, spettacolo che unisce narrazione, musica dal vivo e ballo a due per raccontare una storia di passione e riscatto

Uno spettacolo di musica e danza, con protagonisti ballerini e musicisti della trasmissione tv di Rai1 “Ballando con le stelle”, come Samuel Peron e Veera Kinnunen, ma anche Stefania Caracciolo (voce narrante) e la musica dal vivo di cinque musicisti professionisti: gli umbri Daniele Bocchini (trombone), Enzo Proietti (pianoforte), Graziano Brufani (contrabbasso), Leonardo Ramadori (percussioni) e il marchigiano Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti). Una performance teatrale che unisce narrazione, musica dal vivo e ballo a due per raccontare una storia di passione e di riscatto sul maschilismo che incombeva nella Buenos Aires degli anni ‘30 del secolo scorso, proprio nei luoghi in cui ebbe origine il tango. Sulle note del tango in chiave jazz, “Historia“ passa per il son cubano fino al pop internazionale di Sting, Amy Winehouse, Cher e Pino Daniele.

Historia, Tango Nuevo – si legge nel libretto dello spettacolo – è fusione di poesia, musica e danza. Protagonisti sei musicisti uniti dalla passione per un sound raffinato e la vocalità di una straordinaria interprete, il sentimento travolgente del ballo a due, il racconto di una storia di rivalsa sul maschilismo che incombe nei convertillos della Buenos Aires degli anni ’30. L’idea artistica del m° Daniele Bocchini si ispira all’opera dei due più importanti interpreti di tango del Novecento. Carlos Gardel, il leggendario cantante di tango che ha tradotto in musica e ballo i sentimenti e la passione raccontata nei Caffè della Buenos Aires degli anni ’30, e Astor Piazzolla, uno dei più grandi compositori del XX secolo, riformatore del tango e strumentista d’avanguardia cui si deve la nascita del Tango Nuevo.

Il programma musicale di Historia passa così per il son cubano di Miguel Metamoroso, Osvaldo Farrès, Isolina Carrillo fino al pop internazionale di Sting, Steve Wonder, Cher, Pino Daniele, attraverso l’eleganza del Tango, del Bolero latino, del Tango Flamenco. Gli arrangiamenti in chiave jazzistica vogliono appunto richiamare la provocazione stilistica introdotta negli anni ‘60 da Astor Piazzolla, con elementi musicali innovativi capaci di esaltare e ampliare la potenza espressiva del tango moderno.

Il sestetto di musicisti insieme alle coreografie della coppia Veera Kinnunen e Samuel Peron, aggiungeranno pathos ed erotica emozione alla potenza espressiva dei brani proposti intercalandosi alla voce che narra la storia.

Foto Mauro Berti ©️ BN COM

