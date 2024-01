Incendio in treno sulla tratta Assisi – Foligno: denunciato sedicenne

Ha scatenato un incendio in treno dando fuoco alla soluzione idroalcolica in gel installata per permettere l’igienizzazione ed è stato denunciato per danneggiamento aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti. Protagonista della vicenda un sedicenne.

Il personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Foligno, all’esito degli approfondimenti investigativi coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia, ha denunciato un minorenne di origini straniere per il reato di danneggiamento aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Il 16enne, infatti, lo scorso 14 ottobre, mentre si trovava a bordo del treno regionale, sulla tratta Assisi – Foligno, ha svuotato un dispenser di soluzione idroalcolica in gel, installato in uno dei vestiboli presenti all’ingresso del treno regionale, e ha dato fuoco alla sostanza infiammabile facendo scattare l’allarme antincendio. Nell’occasione, solo il tempestivo intervento del capotreno – che si è adoperato con un estintore per sedare le fiamme – ha impedito il divampare dell’incendio in treno; il giovane è invece fuggito facendo perdere le sue tracce.

Grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del treno, alle informazioni fornite dai testimoni e agli approfondimenti investigativi del personale della Polizia Ferroviaria è stato possibile risalire all’autore del gesto che, su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia, dr. Flaminio Monteleone, è stato sottoposto a perquisizione presso la sua abitazione con esito positivo.

Infatti, i poliziotti hanno rinvenuto gli stessi vestiti indossati dal 16enne il giorno del fatto. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Foto di Francesco Labita | via Unsplash

© Riproduzione riservata