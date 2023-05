I cantanti ospiti di Con il cuore 2023: arrivano Mannoia, Nek, Renga e Pooh

Dopo Mr Rain annunciato dagli organizzatori, è Carlo Conti intervistato dal settimanale DiPiù e ripreso dal sito davidemaggio.it a dare i nomi dei cantanti ospiti di Con il cuore 2023, il concerto benefico dei frati del Sacro Convento di Assisi.

Martedì 30 maggio 2023, in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco di Assisi, sul palco si alterneranno infatti Nek e Francesco Renga; insieme a loro ci saranno poi Fiorella Mannoia, i Pooh, con Riccardo Fogli compreso, Mr. Rain e Amii Stewart. E proprio su quest’ultima dei cantanti ospiti di Con il cuore 2023, Carlo Conti ha dato una piccola anticipazione: “Canterà un brano molto toccante, con un testo ispirato a un discorso che Papa Ratzinger tenne nel 2008 a New York, davanti alle rovine delle Torri Gemelle, che è stato messo in musica dal compositore Beppe Dati“.

Quest’anno verranno sostenuti 19 progetti in 9 paesi diversi, tra gli altri, le mense francescane in Italia, la popolazione siriana colpita dal terremoto lo scorso febbraio e le missioni francescane nel mondo. “Purtroppo il Covid – le parole di Conti – ha fatto aumentare ovunque il numero di persone che si rivolgono ogni giorno alle mense francescane, in tutto il mondo. Per questo avremo con noi suore e frati che ci porteranno la loro testimonianza diretta sul palco di Assisi, oppure in collegamento: senza la loro generosità e il loro coraggio, tutto questo non sarebbe possibile, dedicano la propria vita agli altri e a volte arrivano anche a sacrificarla“. Non mancherà inoltre un pensiero e un aiuto per gli alluvionati dell’Emilia Romagna.

Per sostenere “Con il Cuore, nel nome di Francesco di Assisi” è possibile al 15 luglio dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info.

