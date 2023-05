Con il cuore 2023, data e ospiti: il 30 maggio si esibirà Mr Rain

Torna “Con il Cuore 2023, nel nome di Francesco”, la maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi per i poveri del nostro Paese e i dimenticati del mondo. C’è una data per il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, che verrà trasmesso in diretta dal sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi: appuntamento martedì 30 maggio alle 21.25 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. Quest’anno verranno sostenuti 19 progetti in 9 paesi diversi, tra gli altri, le mense francescane in Italia, la popolazione siriana colpita dal terremoto lo scorso febbraio e le missioni francescane nel mondo. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515.

Con il cuore 2023, coordinata da Padre Enzo Fortunato, prevede la partecipazione di frati e suore impegnati in prima linea nell’accoglienza e nella cura degli ultimi. Tra gli artisti ospiti di Con il cuore 2023 al momento è stato annunciato il solo Mr. Rain, terzo allo scorso Festival di Sanremo con Supereroi.

Per sostenere “Con il Cuore, nel nome di Francesco di Assisi” è possibile al 15 luglio dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info.

