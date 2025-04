Presentati gli eventi dell’estate ad Assisi 2025: c’è anche una mostra di Banksy, il programma

Sarà un’estate da far girare la testa, come recita la nuova campagna di promozione di Assisi che oltre all’Italia interesserà anche tanti paesi europei e gli Stati Uniti, per le tante iniziative in programma fra musica, arte, esperienze, cammini. Il tutto, dal 16 aprile, a cominciare dalla mostra “Peace on Earth” con oltre cento opere di Banksy uno degli artisti più – provocatori e influenti al mondo, icona della street art contemporanea. (Continua dopo la foto)

L’esposizione, nella suggestiva Rocca Maggiore e dedicata al tema della pace, è promossa dal Comune di Assisi, prodotta da Opera Laboratori e a cura di Stefano Antonell e Gianluca Marziani. L’apertura al pubblico è prevista il 16 aprile prossimo e inaugurerà la stagione degli eventi estivi nella città serafica. Un cartellone ricco, denominato “Assisi Estate 2025”, tra concerti, spettacoli, festival, cultura, spiritualità, natura, sport, aggregazione sociale, valorizzazione di spazi e risorse del territorio. La manifestazione – promossa dal Comune di Assisi, in collaborazione con diverse realtà associative e culturali – è stata presentata il 2 aprile 2025, in un incontro con rappresentanti del’Amministrazione comunale e di associazioni coinvolte. Il sindaco ff Valter Stoppini, con gli assessori Cavallucci e Leggio che hanno ringraziato gli uffici, hanno sottolineato come gli eventi estivi siano un progetto ampio e articolato, che va da aprile a ottobre, fra conferme e novità, teso a proporre un’offerta variegata e di qualità, destinata a un pubblico trasversale di cittadini turisti. (Continua dopo la foto)

A essere valorizzato nell’estate 2025 anche lo stadio Degli Ulivi, con un progetto che nasce in collaborazione con una associazione corcianese. Il 4/5/6 luglio ci sarà – ha anticipato Riccardo Gaucci, presidente dell’Assisi Calcio che organizza l’iniziativa con una società corcianese attiva nella promozione del vino – un evento di promozione del territorio nel segno dell’enogastronomia. “Stiamo puntando su un segmento che sta crescendo, quello del vino, che ha uno sviluppo notevole e sarà nel segno delle bollicine per festeggiare la promozione dell’Assisi Calcio e la sua promozione ma anche per ‘svestire’ l’impianto degli Ulivi che non deve essere solo sport e questo anche grazie a Comune e Regione che stanno rimettendo la luce allo stadio. Da non dimenticare il Memorial Gaucci, riuscitissimo e che bisserà con tanti eventi”.

Immagine simbolo dell’estate assisana 2025 è il girasole, emblema di natura e crescita e sempre presente nei paesaggi di Assisi in primavera ed estate, che diventa nuovo supporto per il “Si”, logo ormai iconico della città. Tra le conferme ci sono i grandi festival organizzati direttamente dal Comune, come Note di Assisi e DeMusicAssisi. Nel primo caso, un cartellone di appuntamenti musicali, tutti i fine settimana dal 26 giugno al 6 settembre, con protagonisti artisti del territorio, che si esibiranno nel cuore della città proponendo stili e generi diversi. Nel secondo caso, si tratta della terza edizione del primo festival di musica medievale in Umbria, che si svolgerà dal 6 al 10 agosto, con la direzione artistica dell’Accademia d’arti antiche Resonars. Il tema di quest’anno è “Cantare la parola”, ci saranno gruppi di fama internazionale, conferenze, laboratori, mostra mercato di liuteria, spettacoli itineranti, taverna e tanto altro nel centro storico di Assisi.

Tra giugno e luglio, con Associazione Ponte Levatoio, c’è Cambio Festival, evento musicale dedicato alla World Music, con artisti di alto profilo e di rilievo internazionale che si esibiranno in varie location: 4 giugno, Castello di San Gregorio Stefano Ruiz de Ballesteros piano solo; 2 luglio Castello di Palazzo Lisa canta Ornella; 3 luglio Castello di Palazzo Antonio Rezza; 4 luglio Castello di Palazzo Gili – Tavolazzi – Ciammarughi – Zeppetella; 5 luglio Castello di Palazzo Rocchi – Farinelli – Molinelli; 30 luglio Rocca Maggiore di Assisi, evento in via di definizione.

Il 18 e 19 luglio Assisi Summer Festival, con due eventi musicali inediti: Con un deca, solo grande musica italiana e Dj A-Clark & Vinny (18 luglio) e il concerto degli Zero Assoluto (19 luglio).

Dal 23 al 27 luglio c’è Riverock Festival, che proporrà diversi concerti ed eventi nel suggestivo scenario della Rocca Maggiore: Fabri Fibra (23 luglio), Joan Thiele e Dardust (25 luglio); Evanland, festival internazionale del mondo interiore (26 e 27 luglio) con Giulia Mei, Gio Evan, Daddy G (Massive Attack), Quantic, Erri De Luca. Tanti altri artisti si aggiungeranno al programma.

Il 1° e il 3 agosto, sempre alla Rocca Maggiore, tocca a Suoni Controvento, rispettivamente con gli attesissimi concerti di Brunori Sas, reduce dal successo del festival di Sanremo e Afterhours, nella formazione originale con Manuel Agnelli.

Ricco e molto atteso il programma tra natura ed esperienze nel verde del Parco del Monte Subasio, promosso direttamente dal Comune di Assisi, in collaborazione con le associazioni Gmp Gaia Aps, Gruppo Astrofili del Monte Subasio, Micrologus e altre realtà. Da luglio a settembre oltre 30 escursioni gratuite nell’ambito dell’iniziativa denominata “Alla scoperta del Monte Subasio”, organizzate per temi: trekking e stelle, natura e musica, camminate enogastronomiche, yoga e trekking. Il 5 e 6 luglio, “Ascesa al monte”: una particolare e suggestiva esperienza sensoriale, ludica e ricreativa, con due passeggiate alla scoperta di boschi e antiche abbazie, con concerti diffusi dell’Ensemble Micrologus sul tema del Cantico delle Creature, in occasione dell’ottavo centenario.

Dopo il successo dello scorso anno, torna “Cinema alla Rocca”: un altro evento organizzato direttamente dal Comune, con la collaborazione del Cinema Esperia. La Rocca Maggiore di Assisi si trasforma in un grande cinema a cielo aperto, con la proiezione sotto le stelle di diversi grandi film nel suggestivo Giardino degli Incanti.

Sul fronte arte, saranno diverse le attività legate all’esposizione di Banksy e ai Musei civici della città, mentre in Pinacoteca Comunale prosegue fino al 30 giugno la mostra “Assisi nel ‘900. Le arti visive”: 139 opere di 78 autori, provenienti da 60 prestatori, per un’esposizione che raccoglie la creatività di artisti assisani o legati alla città, nell’arco del secolo scorso. Dal 1° al 21 settembre, a Palazzo Monte Frumentario, ci sarà la prestigiosa Open Call fotografica ispirata al Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, organizzata da Trieste Photo Days, in collaborazione con Ordine dei Frati Minori – Fondazione OFM Fraternitas, Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Antonianum, GPIC Frati Minori d’Italia e Albania, con la co-organizzazione del Comune di Assisi.

Tanti gli eventi musicali e culturali diffusi, con diverse realtà impegnate nell’organizzazione. Tra questi, con l’associazione culturale “Gli Instabili Aps”, nell’ambito dell’edizione 2025 del progetto “Ogni angolo ogni pietra”, ci sarà l’evento “Atlante della fatica”, che racconta, mediante arti performative e non solo, il lavoro e la marginalità sociale: da agosto a settembre, tra monte Subasio, Mortaro e altri luoghi naturali e urbani di Assisi. E da luglio, una serie di iniziative dedicate a Carlo Angeletti, fondatore del Piccolo Teatro degli Instabili e instancabile animatore della vita culturale e sociale di Assisi, nel decimo anniversario della scomparsa: concerto sul sagrato della Basilica di San Francesco; La Maggiolata, festa itinerante; mostra e pubblicazione editoriale.

Da segnalare dal 10 al 21 settembre il Cortile di Francesco, evento culturale tra i più importanti della città, organizzato dal Sacro Convento, quest’anno dedicato a temi ispirati al Cantico delle Creature. Dal 12 al 14 settembre, torna Birba chi Legge festa delle storie per bambini e ragazzi, con corsi di formazione, spettacoli di narrazione, letture itineranti, presentazione di libri, laboratori creativi. A ottobre invece Proscenium, festival della canzone d’autore e la dodicesima edizione di Pax Mundi, concerti organizzati dalle Famiglie francescane anticipati da eventi musicali anche nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Numerosi, da maggio a settembre, anche gli eventi sportivi, promossi da società del territorio per valorizzare lo sport anche come strumento di aggregazione sociale.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato come “Assisi Estate 2025 sia un programma ampio e trasversale, capace di coinvolgere sempre più cittadini e turisti, possibile grazie al coinvolgimento di tante associazioni del territorio che rappresentano un grande patrimonio sociale e culturale per la città. Sono sempre più le realtà coinvolte, a cominciare da quelle giovanili che sono sempre più protagoniste, con il supporto del Comune”.

Accanto alle tante iniziative illustrate, la lunga estate assisana sarà scandita anche da manifestazioni e palii tradizionali (Calendimaggio dal 7 al 10 maggio; Palio del Cupolone dal 13 al 21 giugno a Santa Maria degli Angeli; Palio di San Rufino dal 24 al 31 agosto in centro storico; Cavalcata di Satriano il 7 settembre) e da tante festività religiose, che coinvolgono l’intera comunità, come la Festa del Voto il 22 giugno, il Perdono di Assisi il primo e il 2 agosto, la festa di Santa Chiara l’11 agosto e quella del patrono San Rufino il 12 agosto, nonché le grandi e attese celebrazioni francescane previste il 3 e 4 ottobre, in onore di San Francesco.

Foto di Maxim Kotov | via Unsplash

