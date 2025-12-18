Il presepe vivente di Petrignano protagonista ad Assisi centro con un doppio appuntamento

Il presepe vivente di Petrignano andrà in scena anche nel centro storico di Assisi, con due eventi speciali il 20 e il 27 dicembre prossimi. È la prima volta, in 44 anni di storia, che la nota rievocazione oltrepassa i confini della frazione in cui è nata per raggiungere il cuore della città di San Francesco. L’iniziativa è possibile grazie al sostegno della Città di Assisi e alla collaborazione con la manifestazione “Natale di Pace, Luce, Incontro”, promossa sempre dal Comune in collaborazione con realtà associative del territorio.

Sabato 20 dicembre, dalle 16.30 alle 18.45, è in programma il corteo storico dei figuranti del Presepe che attraverseranno le vie della città, da Porta Nuova fino alla Basilica di San Francesco e all’Abbazia di San Pietro. La legione romana, i tamburini, Erode, Quirino, i sommi sacerdoti, pastori e contadini sfileranno in centro, facendo immergere turisti e residenti nell’atmosfera del primo Natale. Sabato 27 dicembre, dalle ore 16.30 alle 19.30 l’evento più atteso: la rappresentazione della Natività e di alcune scene del presepe vivente tra le strade ed i vicoli di Assisi, nella zona di Porta San Giacomo. Un’esperienza unica, con l’obiettivo di mostrare ai visitatori le condizioni in cui nacque il Gesù, ricreando atmosfere della Betlemme di 2000 anni fa, come fece San Francesco a Greccio nel 1223, con il primo presepe vivente della storia.

Oltre a questi due importanti appuntamenti, l’edizione del 2025-2026 del Presepe vivente di Petrignano prevede 6 serate con la consueta rievocazione storica tra i vicoli della frazione e la riva del fiume Chiascio, che si terranno il 25, 26 e 28 dicembre e il 1°, 4 e 6 gennaio, sempre dalle ore 17.15 alle 19.30. Grazie al lavoro di decine di volontari e figuranti, saranno messi in scena gli antichi mestieri, la vita contadina, momenti di vita quotidiana, ma ci saranno anche i personaggi storici contemporanei di Gesù, come Erode il Grande, il Sommo Sacerdote o Publio Sulpicio Quirino. Per raggiungere agevolmente la location, il 26 dicembre il Comune di Assisi mette a disposizione una navetta gratuita dal centro della città (ritrovo presso Piazza Unità d’Italia), con partenza e ritorno ogni 40 minuti, dalle ore 16.00 alle 20.00.

© Riproduzione riservata