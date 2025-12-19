Vacanze di Natale e botti di Capodanno: come preparare il cane e vivere le feste con serenità

Le vacanze di Natale sono sinonimo di convivialità, ritmi diversi e case più animate. Per i cani, però, questo periodo può risultare complesso da gestire. Cambiano le abitudini quotidiane, aumentano i rumori, le emozioni si fanno più intense e, spesso, il riposo diventa meno profondo. Comprendere come il cane vive questo momento è il primo passo per aiutarlo davvero. Dal suo punto di vista, il periodo natalizio è un susseguirsi di stimoli nuovi e imprevedibili: persone che arrivano e ripartono, voci più alte, musica, luci, oggetti diversi dal solito. Anche un cane equilibrato può mostrare segnali di maggiore tensione, come irrequietezza, difficoltà a rilassarsi o un sonno più leggero.

“Uno degli errori più comuni – spiega Giulia Severi Pierini, educatore cinofilo esperto in comportamento e naturopata per il benessere animale presso il centro cinofilo Funny Dog – è intervenire solo quando il cane è già in difficoltà. In realtà, il lavoro più efficace si fa prima dell’arrivo delle feste. Aiutare il cane a mantenere una buona stabilità emotiva significa offrirgli una base solida da cui affrontare i cambiamenti. Mantenere alcuni punti fermi nella routine quotidiana, anche durante le vacanze, è fondamentale. I cani trovano sicurezza nella prevedibilità e sapere che certi momenti della giornata restano invariati li aiuta a orientarsi, anche quando il contesto cambia. Allo stesso tempo, ridurre l’eccesso di stimolazione e favorire momenti di calma permette al sistema nervoso di non rimanere costantemente in allerta”.

Per molti cani, i botti di Capodanno rappresentano il momento più difficile di tutto il periodo festivo. I rumori improvvisi, le vibrazioni, i lampi di luce e l’imprevedibilità degli eventi vengono percepiti come una minaccia reale. Non si tratta di “capricci” o esagerazioni, ma di una risposta istintiva di allerta. Il primo passo per aiutare il cane è evitare di intervenire solo nell’emergenza. Un cane che arriva alla notte di Capodanno già carico di stress avrà meno risorse per gestire la paura. Nei giorni precedenti è quindi importante favorire il riposo, ridurre la sovrastimolazione e mantenere una routine il più possibile stabile.

Durante i botti, l’ambiente gioca un ruolo fondamentale. Attutire i rumori esterni, limitare le stimolazioni visive e creare uno spazio raccolto e protetto permette al cane di abbassare il livello di allerta. Alcuni cani cercano il contatto, altri preferiscono isolarsi: rispettare questa scelta è essenziale per non aumentare la tensione. La presenza del proprietario può essere rassicurante, a patto che sia calma e coerente. Trasmettere tranquillità non significa ignorare la paura del cane, ma accoglierla senza enfatizzarla. Forzarlo a “superare” il momento o minimizzare ciò che prova rischia di peggiorare l’esperienza.

“Un valido supporto – continua Giulia Severi Pierini – può arrivare anche dall’approccio naturopatico. Rimedi naturali scelti in modo personalizzato, come fitoterapia, o altri sostegni mirati, possono aiutare il sistema nervoso a non entrare in uno stato di allerta eccessiva. L’obiettivo non è sedare il cane, ma offrirgli un sostegno che lo renda più resiliente e capace di recuperare più velocemente. È importante ricordare che ogni cane vive i botti in modo diverso. Alcuni manifestano segnali evidenti di paura, altri sembrano più contenuti ma accumulano tensione in silenzio. Osservare e conoscere il proprio cane è la chiave per accompagnarlo nel modo più rispettoso possibile”.

“Le vacanze possono diventare un momento di qualità anche per il cane, se impariamo a osservare i suoi segnali e a rispettare i suoi tempi. Non tutti i cani amano la confusione o la continua interazione: concedere pause, momenti di tranquillità e spazi protetti è un gesto di attenzione che fa la differenza. Un cane più sereno rende più sereno anche il clima familiare. Le feste non devono essere perfette, ma possono diventare più equilibrate per tutti. Preparare il cane alle vacanze di Natale e ai botti di Capodanno – conclude – significa scegliere la prevenzione al posto dell’emergenza. Con un approccio consapevole, che unisce educazione, rispetto dei bisogni emotivi e supporti naturali, è possibile trasformare questo periodo in un’esperienza più serena. Le feste possono così tornare a essere ciò che dovrebbero essere: un momento di condivisione e benessere, anche per chi vive il mondo con quattro zampe”.

Foto: Adobe Stock con licenza

